Invallen? Daar denkt Duits international van Ajax duidelijk anders over (waarna hij naar B-kern wordt verwezen)

12 maart 2018

18u49

Het zit er weer bovenarms op tussen Ajax en Amin Younes. De 24-jarige middenvelder weigerde gisteren in te vallen in het slot van de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Heerenveen. Wanneer coach Ten Hag zijn speler aanspoort om in te vallen, bedankt Younes doodleuk door zijn hoofd te draaien. Als gevolg daarvan mag de Duitse international de komende twee weken met Jong Ajax meetrainen. De verzuurde relatie tussen Younes en de Amsterdamse club sleept trouwens al langer aan. De 1m68 grote winger wil andere oorden opzoeken en had afgelopen zomer zelfs een akkoord met Napoli, maar die transfer zag hij alsnog afgeketst.