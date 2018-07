Intussen bij Everton: Rode Duivel Kevin Mirallas scoort vier keer in elf minuten (waarna de doelman het afstapt) LPB

15 juli 2018

Het WK mag de voorbije vijf weken dan al onze aandacht hebben opgeëist, het clubvoetbal gaat intussen gewoon verder. Ook voor Rode Duivels zoals Kevin Mirallas, naast de WK-selectie van Roberto Martínez gevallen.

Mirallas bevindt zich momenteel met Everton, ex-club van Martínez, op oefenkamp in Oostenrijk. Daar namen de 'Toffees' het gisteren in een oefenduel op tegen Irdning, een plaatselijk amateurteam. Van een wedstrijd was nauwelijks sprake: Everton won met 22-0. Mirallas nam vijf goals voor zijn rekening, waarvan vier in amper elf minuten. Al hielp de doelman van Irdning een aardig handje mee. De brave jongen voelde zich op een gegeven moment zo in de steek gelaten door zijn ploegmaats dat hij niet eens meer de moeite deed om de bal tegen te houden, zoals u kan zien op onderstaande video.

The keeper clearly had enough in @Everton's 22-0 win 😂 pic.twitter.com/1tf8or1LKK Oddschecker(@ Oddschecker) link