Instant replays zorgen voor rel in Duitse voetbal: sportief directeur Leipzig speelt tijdens rust voor videoref Hans Op de Beeck

14u40 1 Getty Images Rangnick toont ref Zwayer de beelden, tot woede van onder andere Hummels. Time-out Opmerkelijke fase tijdens de pauze van het bekerduel tussen RB Leipzig en Bayern München. In de hoofdrol Ralf Rangnick, de sportief directeur van de thuisclub. Toen de spelers van het veld gingen, stormde hij met een iPhone in de hand het veld op om scheidsrechter Felix Zwayer aan te tonen dat hij zonet de foute beslissing had genomen.

Aanleiding was een fout van Arturo Vidal op Emil Forsberg. Aanvankelijk oordeelde Zwayer dat de overtreding binnen de zestien was gebeurd en gaf hij strafschop, alleen maar om die beslissing te herzien. Louter vrije trap dus voor Leipzig, tot woede van Rangnick - in het verleden nog in beeld bij zowel de Rode Duivels als Anderlecht. Ook bekend om zijn innovatieve ideeën. Ditmaal waande hij zich een videoref: met de wedstrijdbeelden op zijn telefoon probeerde Rangnick Zwayer ervan te overtuigen dat hij fout zat. De woedende directeur moest door spelers van beide ploegen tot bedaren worden gebracht.

"Dat kan toch niet, dat hij met zijn mobiele telefoon naar de scheidsrechter gaat om beelden te laten zien", mopperde Bayern-verdediger Mats Hummels na afloop. "Ik kan me niet voorstellen dat dit is toegestaan. Anders zijn scheidsrechters in de rust alleen maar bezig met allerlei protesten. Ik heb Rangnick ook gezegd dat hij dit niet nodig heeft, dat het onsportief is."

REUTERS

Toeval of niet, in de tweede helft gaf Zwayer Leipzig een rode kaart (voor Naby Keita, die straks naar Liverpool trekt) maar alsnog ook een strafschop. Forsberg benutte die, maar omdat Thiago Alcantara vijf minuten later de 1-1 binnen schoot, moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Daarin toonde Bayern zich de betere (4-5). Doelman Ulreich stopte de elfmeter van Werner. Leipzig krijgt zaterdag al een kans op revanche. Beide ploegen ontmoeten elkaar dan in München voor een competitiewedstrijd.

AFP