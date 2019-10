Instagrammodellen tonen borsten tijdens World Series “voor goed doel”. In ‘achter de schermen’-video laten ze zien hoe ze te werk gingen Redactie

29 oktober 2019

11u45 0 Time-out Door een 7-1-overwinning tegen de Washington Nationals in de vijfde wedstrijd van de World Series baseball, zijn de Houston Astros nog één overwinning verwijderd van de eindzege. Maar na afloop van die vijfde confrontatie, werd er over meer gesproken dan het sportieve alleen.

Een aandachtige cameraman had immers gezien hoe enkele vrouwelijke fans, aan het einde van de zevende inning, even alles in de strijd gooiden om pitcher Gerrit Cole uit zijn lood te slaan. De beelden verspreidden zich als een lopend vuurtje op sociale media en Julia Rose, een Instagrammodel, begon die al snel te retweeten. “Whoops. De wind zette zich onder mijn topje”, schreef ze bij een van de beeldfragmenten die ze op haar eigen pagina deelde. Zo bevestigde ze dus ineens dat zij één van de dames in kwestie was. Inmiddels volgde er ook een YouTube-video waarin de drie dames in kwestie tonen hoe ze te werk zijn gegaan (zie boven). Het bemachtigen van kaartjes voor de wedstrijd, de andere voorbereidingen, de stunt zelf en de reactie van de vrouwen achteraf: het komt allemaal aan bod.

Whoops. The wind blew my top up https://t.co/9Ns3BiOIcN Julia Rose(@ JuliaRose_33) link

Nooit meer welkom

Rose deelde op Twitter ook een brief die ze ontving namens David Thomas, de vicevoorzitter van de Major League Baseball. Daarin stelt de man dat Rose niet moet hopen om binnenkort nog eens een honkbalwedstrijd bij te wonen. “Op 27 oktober 2019 was u toeschouwer tijdens de vijfde wedstrijd van de World Series in het Nationals Park in Washington D.C. Tijdens de wedstrijd, in de zevende inning, overtrad u de gedragscode die geldt voor fans doordat u uzelf bloot gaf om een bepaald merk te promoten. Bovendien zette u ook anderen aan om datzelfde te doen. Daarom bent u dan ook voor onbepaalde tijd niet meer welkom in stadions en accommodaties van de Major League Baseball.”

Het merk waarvan sprake is ‘Shagmag’, een digitaal magazine dat zich vooral richt op de liefhebbers van vrouwelijk schoon. Lauren Summer, brand executive van datzelfde merk en ene Kayla Lauren, waren de partners in crime van Rose en ook al deden ze het om borstkanker onder de aandacht te brengen, toch zullen zij de komende tijd niet meer te zien zijn in een of ander honkbalstadion. “Net uit het stadion gezet tijdens een wedstrijd van de World Series. Toch nog even die verjaardagsselfie nemen in de toiletten van het politiekantoor!”, klonk het. In de ‘achter de schermen’-video is ook te zien hoe de vrouwen uit het stadion begeleid werden.

FUCK BREAST CANCER pic.twitter.com/U9zy4t8RGy Kayla(@ spicystepmom) link