Instagramaccount Lewis Hamilton leeggemaakt na kritiek op filmpje

Bron: Belga 0 EPA Time-out Het Instagramaccount van Lewis Hamilton is vandaag zonder enige verklaring leeggemaakt, enkele dagen nadat de viervoudige wereldkampioen Formule 1 overspoeld werd met kritiek omdat hij in een filmpje zijn neefje had bekritiseerd voor het dragen van een prinsessenjurk.

De 32-jarige Brit is één van de meest gevolgde sporters ter wereld, met 5,7 miljoen geabonneerden op Instagram. Op de fotodeelsite had Hamilton tot vandaag bijna 3.000 publicaties geplaatst op zijn pagina.

Hamilton postte vorig weekend een filmpje waarin de F1-rijder zijn ontgoocheling uitte over het feit dat zijn neefje in een prinsessenjurk was gekleed. In het filmpje, gemaakt op kerstdag, richt Hamilton de camera op zijn neefje en zegt: "Ik ben nu zo triest. Kijk naar mijn neefje." Hamilton vraagt de jongen vervolgens waarom hij een prinsessenjurk draagt en zegt hem dat jongens dat niet doen.

Het filmpje kwam de Brit op heel wat kritiek te staan. De Formule 1-rijder besefte zijn fout en sloeg via Twitter mea culpa na het verwijderen van het filmpje. "Ik was mij van geen kwaad bewust en heb niemand willen kwetsen. Ik hou ervan dat mijn neefje zich vrij voelt om zich uit te drukken zoals hij wil, zoals we allemaal zouden moeten doen. Mijn diepste verontschuldigingen voor mijn gedrag aangezien ik besef dat het niet aanvaardbaar is dat iemand, waar hij ook vandaan komt, iemand marginaliseert of stereotypeert. Ik heb mij altijd uitgesproken voor iedereen die zijn leven wil leiden precies zoals hij wil. Ik hoop dat men mij deze beoordelingsfout kan vergeven", verklaarde Hamilton.

