Instagram-golfsensatie duikt nu ook op in befaamde Swimsuit-editie van Sports Illustrated en is openhartig: "Ik wou niet meer leven" Hans Op de Beeck

07 februari 2018

07u30

Bron: si.com 0 Time-out Daar is Paige Spiranac weer. De golfsensatie, vooral dankzij haar opvallende posts op Instagram en veel minder omwille van de sportieve resultaten, heeft het nu ook geschopt tot Swimsuit-model. Dat is de befaamde jaarlijkse badpakkeneditie van het Amerikaanse sportblad Sports Illustrated. Paige maakt daarvan gebruik om, als gezicht van anti-cyberpestorganisatie CyberSmile, het gedrag van de online bullies aan te klagen. Ze weet immers maar al te goed hoeveel pijn zij kunnen veroorzaken, zoals blijkt uit de video hieronder.

Paige Spiranac steelt stilaan meer harten dan alleen die van de golffans. De 24-jarige maakte opmars aan de universiteit van San Diego State, waar de video's van trickshots die ze samen met haar ploegmaats showde veel bekijks hadden. Meteen nadat ze afstudeerde, werd Paige uitgenodigd om deel te nemen aan de Dubai Ladies Masters, haar allereerste proftoernooi. Op vraag van de sponsors van het toernooi. Maar wat een droomdebuut moest worden, veranderde al snel in een nachtmerrie. De kritiek op haar deelname was vooral online overweldigend, inclusief doodsbedreigingen. Dat ze in haar sexy outfits een schande voor het vrouwengolf was, luidde het. En daar lag ze dan, op de vloer van de badkamer in haar hotel, op haar 22ste, huilend.

#SISwim has found its newest member, and she's a sure-fire hole-in-one. ⛳️ Welcome to the family, @PaigeSpiranac! https://t.co/KtTQbCvSVH pic.twitter.com/09tK5GqCEJ SI Swimsuit(@ SI_Swimsuit) link

"Die kritiek raakte me ongelofelijk hard", vertelt ze daar nu over. "Ik voelde me hulpeloos, alleen en bang, daar in die badkamer. Als een banneling. Ik dacht alleen maar aan de pijn die ik voelde. En dat ik wou dat niemand ooit moet voelen wat ik toen voelde. Eerlijk: ik was zo hard aangedaan door die pesters... tot op het punt dat ik niet meer wou leven."

.@PaigeSpiranac is the first athlete of #SISwim 2018... And she has a message for her haters. https://t.co/B9BOZlS7gt pic.twitter.com/pziqFfTxmI SI Swimsuit(@ SI_Swimsuit) link

Haar ambities om het te maken als topgolfster heeft ze laten varen, wel hoopt ze door haar populariteit op de sociale media (1,3 miljoen volgers op Instagram) als influencer het probleem van het cyberpesten aan te pakken. Zo is ze een van de uithangborden van non-profitorganisatie Cybersmile en biedt ze op Twitter hulp en inspiratie waar en wanneer ze kan. "Elke dagen worden er op het internet allerlei soorten mensen gepest en dat is niet OK", zegt Paige. "Het is tijd dat we de slachtoffers steun bieden, in plaats van hen te vertellen dat ze de haters moeten negeren of dat ze moeten stoppen met sociale media."

Je zou het haar niet aangeven met aliassen zoals de 'Kournikova van het golf' of 'de 'knapste golfster ter wereld', maar in haar jeugd werd Spiranac gepest omwille van haar uiterlijk. Ze had een ziekte die het haar deed uitvallen en werd uitgelachen omdat ze eruit zag als een jongetje. "Ik had het lang heel moeilijk als tiener", herinnert ze zich. "Naast die haaruitval, had ik ook astma en sociale problemen: ik was een bizar meisje. Ik weet dus maar al te goed hoe het voelt een buitenstaander te zijn, hoe het is om gepest te worden, om geen vrienden te hebben, om die persoon te zijn met wie niemand wil optrekken. Dat ik nu voor de Swimsuit-editie mag poseren, had ik toen nooit voor mogelijk gehouden. Onwezenlijk."

Dat ze met haar foto's ongetwijfeld opnieuw kritiek zal oogsten, laat haar nu koud. "Als ik in het golf een legging aanheb die wat spant, vinden ze al dat ik er ongepast bijloop", lacht Spiranac. "Maar ik heb geleerd dat het er uiteindelijk niet toe doet wat anderen van je denken. Als je dingen doet die je blij, voldaan en sterker maken, is er nauwelijks kans om de negativiteit de overhand te laten nemen." Maar vergeten zal ze nooit. "De pesters zeggen die dingen dikwijls omdat ze het grappig vinden. Of omdat ze denken dat hun woorden toch niets betekenen en geen effect hebben op die andere. Maar dat is niet zo. Woorden kunnen er diep inhakken. Echt wel."

Pine Canyon😍 One of my favorite golf courses. I do live rounds and a lot more golf posts on @18birdiesapp if you ever want to follow along! 🤗⛳️ #golf #view Een foto die is geplaatst door null (@_paige.renee) op 19 aug 2017 om 22:49 CEST