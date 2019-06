Instagram-foto van tennisdiva Bouchard lokt scherpe reacties uit: "Wat zijn dat?” TLB

11 juni 2019

11u21 0 Time-out Rapper Drake, ijshockeylegende Wayne Gretzky, Thierry Henry, acteur Chris Tucker en ga zo nog maar even door. Flink wat sterren zakten af naar de Scotiabank Arena voor de vijfde match van de NBA-finals tussen de Toronto Raptors en de Golden State Warriors. Ook tennisdiva Eugenie ‘Genie’ Bouchard was van de partij en vooral haar outfit gaat over de tongen.

Bouchard heeft wat met de NBA. De tennisster nam in 2017 haar Twitterdate John Goehrke mee naar de clash tussen de Brooklyn Nets en de Milwaukee Bucks nadat ze een weddeschap had verloren. Maar met haar gezelschap - ‘Genie’ nam haar nichtje Celeste en profgolfster Michelle Wie mee - had de aandacht voor Bouchard dit keer niets te maken. Vooral de outfit die de Canadese aantrok ging over de tongen.

Op Instagram deelde Bouchard een foto van zichzelf vanop de parketvloer van de de Scotiabank Arena. Veel volgers hadden echter geen aandacht voor de indrukwekkende plaats waar ze zich bevond, maar wel voor de outfit van Bouchard. De 25-jarige blondine haalde een pakje van Prada uit haar kast met daarop verschillende keren het hoofd van het monster van ‘Frankenstein’. Een gewaagde keuze, die Bouchard combineerde met een paar uit de kluiten gewassen schoenen van Prada. Laaiend enthousiast waren de fans van ‘Genie’ niet over de keuze en vooral haar schoeisel moest het ontgelden. “Wat zijn dat?” en “wat zijn die blokken aan je voeten?” klinkt het onder meer (zie foto onder).

Bouchard, die zich voorbereidt op het grastoernooi van Eastbourne en Wimbledon, kon wel wat afleiding gebruiken. De Canadese heeft niet de makkelijkste maanden achter de rug. Meer dan ooit was ze prominenter te bewonderen op de sociaalnetwerksites dan op de tenniscourt en haar optreden op Roland Garros bracht recent ook maar weinig vreugde. Het nummer 78 van de WTA-ranking ging in de eerste ronde roemloos in twee sets ten onder tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko: 2-6 en 2-6. Bouchard maakte er dan maar een uitgebreide citytrip van met haar grootmoeder en zus Charlotte.

Als Canadese schaarde Bouchard - die wel in Miami woont - zich gisteravond uiteraard achter de Raptors. Maar de ploeg uit Toronto slaagde er niet in om de titel binnen te halen. Golden State won de vijfde partij van de NBA-finals nipt en Stephen Curry en co sleepten zo een zesde wedstrijd uit de brand. Die wordt komende donderdag gespeeld. Als de Warriors ook dan winnen, valt de beslissing zondag in de zevende match.

Veel vreugde haalde Bouchard dus niet uit het resultaat, al genoot ze naar eigen zeggen wel met volle teugen van de sfeer. Het kwam bovendien ook tot een blij weerzien met rapper Drake, een landgenoot van Bouchard en notoir fan van de Raptors.