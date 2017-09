Insigne wil CL-doelpunt aan geblesseerde Milik opdragen, maar dat loopt pijnlijk fout XC

Lorenzo Insigne maakte gisteren na zeven minuten het openingsdoelpunt tijdens het CL-duel tegen Feyenoord. De 26-jarige Italiaan van Napoli liep vervolgens naar de kant om het shirt van Arek Milik op te halen. Die laatste moet namelijk wederom maanden revalideren door een gescheurde kruisband in zijn linkerknie. Toen Insigne zijn geblesseerde teamgenoot wilde eren, liep het echter mis. Plots stond hij met een bloesje van Piotr Zielinski in zijn handen. Pijnlijk. Uiteindelijk kreeg Insigne wél het juiste truitje, al is het eerbetoon niet echt geslaagd te noemen.