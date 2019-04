Indrukwekkend: de traptechniek van de amper éénjarige Mateo Ronaldo ODBS

06 april 2019

Zo vader, zo zijn zonen. Nadat Cristiano Junior al indruk maakte bij Real Madrid en Juventus, lijkt ‘CR7' opnieuw aanstormend talent in huis te hebben. Mateo mag dan nog amper één jaar zijn, de jongen trapt al tegen een bal alsof hij nooit iets anders in zijn nog prille leven gedaan heeft. Terwijl zijn tweelingzus Eva op de achtergrond aan het spelen is, showt de jongen zijn nu al een meer dan behoorlijke traptechniek. Ook wanneer de momenteel gekwetste aanvaller van Juventus Mateo sommeert enkele passen achteruit te zetten, blijft de jongen in één tijd terug zijn papa bedienen. In december van vorig jaar postte Ronaldo een eerste filmpje waarin hij Mateo een bal toewierp, vier maanden later is de progressie immens. “Gezegend huis”, is het onderschrift bij het filmpje.

Ook Cristiano Jr maakte al indruk met enkele knappe goals bij de jeugd van Real, of wanneer hij samen met de zoontjes van de andere Real-spelers na de match wat mocht voetballen in het Bernabéu. Eind augustus van vorig jaar maakte Cristiano Jr. (8) ook de overstap van Real naar Juve, waarna hij bij zijn debuut in september meteen vier keer scoorde tegen Lucento. Met het nummer 7 op de rug. Onlangs liet de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal er weinig twijfel over bestaan dat Cristiano Jr ook een profcarrière in het voetbal tegemoet gaat. “Hij is bijzonder competitief. Echt helemaal zoals ik vroeger was. Hij wil nooit verliezen. Honderd procent zeker dat hij mijn karakter en inzet heeft.”

Cristiano Ronaldo heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij naast zeven Gouden Ballen ook graag zeven kinderen zou hebben. Kwestie van op zijn pensioen met een Ronaldo-zaalvoetbalploegje alles kapot te kunnen spelen. Onlangs waren er geruchten als zou Georgina Rodriguez opnieuw zwanger zijn, maar die werden door de Spaanse zelf gecounterd. “Ik had gewoon te veel pasta gegeten.”

