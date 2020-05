Indrukwekkend: Barça-talentje toont klasseflitsen tijdens training op loopband AV

01 mei 2020

0

Nog altijd geen trainingen voor de voetbalclubs in Spanje. Binnen trainen is nu de boodschap, ook voor de jeugdspelertjes. Net als bij de profs is voor hen de loopband een ideaal middeltje om hun conditie te blijven onderhouden. Ook Riley, een talentje uit de jeugdopleiding van FC Barcelona, gebruikt die loopband maar al te graag. Alleen doet hij dit niet door er op te lopen, maar wel door met een bal een arsenaal aan trucjes boven te halen.

“De toekomst van FC Barcelona is verzekerd”, zo liet een Barça-fan weten in de reacties op het filmpje dat de Barça Academy deelde op hun sociale media. Het is dan ook formidabel om te zien hoe Riley, een product van La Masía, het opleidingscentrum van FC Barcelona, moeiteloos de controle over z’n bal behoudt terwijl hij aan een behoorlijke snelheid over de loopband gaat. Hij blijft z’n evenwicht zonder problemen behouden en ook z’n zolenwerk mag er zijn. Geniet u vooral mee!

Wow Riley!! Another big surprise!! #BarçaEscolaPerfeccionament Barcelona pic.twitter.com/pV8nVINEfE Barça Academy(@ BarcaAcademy) link