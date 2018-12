Indische ‘voetbalsensatie’ een half jaar geschorst voor leeftijdsfraude ODBS

19 december 2018

11u41 1 Time-out “Dit is het beste moment van je leven”, sprak Tim Cahill, doorwinterde Australische aanvaller, toen Gourav Mukhi scoorde in een draw voor FC Jamshedspur. Op z’n zestiende, zou hij de jongste doelpuntenmaker ooit geweest zijn in de Indische Super League. Zou, want ruim twee maanden later blijkt Mukhi een valsspeler te zijn die geen 16 is maar wel... 28. Hij wordt met onmiddellijke ingang voor zes maanden geschorst.

Met dikke wenkbrauwen en een volle snor ziet Mukhi er niet meteen uit als de doorsnee 16-jarige, maar niemand die zich daar bij de ‘All India Football Federation’ (AIFF) vragen over stelde. Straffer zelfs, in 2015 werd Mukhi al eens veroordeeld wegens leeftijdsfraude. Toen leverden zijn goals de nationale titel op voor Jharkhand bij de U15's. In de finale werd thuisclub Goa met 8-3 geklopt. De AIFF ontnam Jharkhand niet veel later die titel omdat het verschillende spelers had opgesteld die een pak ouder waren. Mukhi was toen één van de vijf die voor twee jaar geschorst werd. Maar begin 2018 en zijn schorsing afgelopen, maakte de ‘Indische Benjamin Button’ opnieuw zijn opwachting. Bij de reserven van Jamshedspur, waar hij probleemloos geregistreerd werd als een speler geboren in... 2002. En ook bij de start van het huidige seizoen was er niemand die onraad rook.

De secretaris-generaal van AIFF weigert te antwoorden op de vraag waarom een speler die in 2015 te oud was bevonden voor de U15, in 2018 kon terugkeren als een 16-jarige en ook bij Jamshedspur doen ze alsof de neus bloedt. Gevraagd naar het tweede geval van leeftijdsfraude, gaat er bij de secretaris van Jharkband wel een belletje rinkelen. “Ik ken zijn exacte leeftijd niet. Wel herinner ik me hoe hij alle verdedigingen kapot speelde in dat jaar bij de U15. Er zijn toen alleszins nog leeftijdstesten afgenomen, maar pas na de finalematch tegen Goa kwamen er klachten. Daarop heeft hij een nieuwe test ondergaan en werd Gukhi voor twee jaar geschorst.” En nu krijgt de recidivist slechts een half jaar. De AIFF geeft hem de kans om zich opnieuw in te schrijven als voetballer, maar dit keer uiteraard wel met de kloppende informatie.

