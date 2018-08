In plaats van de aftrap te geven, steelt jonge Marseille-fan de show hélemaal en het publiek smult van zijn fratsen MDB

27 augustus 2018

Hij heeft zijn 'moment de gloire' wel gegrepen. Dat is het minste wat je kan zeggen van het jongetje die gisteren de aftrap mocht geven van Olympique Marseille - Stade Rennes. Een jonge supporters van de Franse havenclub wilde het balletje niet zomaar even breed leggen. Hij ging voor aanvang van de wedstrijd met het leer aan de haal om die dan in het doel van Rennes-doelman Koubek te leggen. De supporters van Marseille smulden van het vreemde vertoon. Wanneer de fans het doelpunt vierden, was het hek helemaal van de dam bij de jonge knaap. Net als de betere wereldvoetballers trok hij zijn shirtje uit om zijn doelpunt al glijdend op de knieën te vieren. Marseille speelde uiteindelijk 2-2 gelijk tegen Rennes, maar dé actie van de avond viel wel voor de aftrap te bewonderen.

