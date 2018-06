In laatste pouleduels van ons WK der WAG's speelt ex-Miss België Noémie Happart in rechtstreeks duel voor achtste finale tegen Engelse Ruby Mae Redactie

28 juni 2018

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep H: Senegal - Colombia

De gewezen Miss Colombia Karin Jimenez, de partner van PSV-verdediger Santiago Aras, heeft dankzij twee zeges haar plaats voor de achtste finale al vast. De Italiaanse showgirl Simona Guatieri, de vriendin van de Senegalese aanvaller Keita Baldé, won een keer en verloor een keer. Zij strijdt met de Poolse Anna Lewandowska voor kwalificatie.

Simona Guatieri:

Groep H: Japan - Polen

Margaret Natsuki, ‘Maggy’ voor de vrienden en zeker voor Shinji Kagawa, heeft er een teleurstellend WK opzitten met twee nederlagen. Anna Lewandowska won en verloor een keertje, maar is nu de favoriete om op de laatste speeldag de kwalificatie af te dwingen.

Groep G: Panama - Tunesië

Dé verrassing in onze poule: Angie Malca. De vrouw van de Panamese doelman Penedo won zowel tegen Noémie Happart als Ruby Mae en is al zeker van de achtste finale. Wordt het drie op drie voor Panama versus Melis Mutu, de partner van de Tunesische linksachter Oussama Haddadi?

Groep G: Engeland - België

Omdat zowel Noémie Happart als Ruby Mae wonnen van de Tunesische Melis Mutu maar verloren van de Panamese Angie Malca, bepaalt het onderlinge duel wie doorgaat naar de achtste finale. De WAG van Yannick Carrasco en onze gewezen Miss België, die de twee matchen van de Duivels in Rusland al bijwoonde, of het lief van Dele Alli?

Ruby Mae:

Noémie Happart: