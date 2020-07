In de vorm van z’n leven: Thibaut Courtois schittert ook aan het zwembad GVS

15 juli 2020

10u43 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een grasmat of de rand van een zwembad. Het maakt Thibaut Courtois (28) dezer dagen niets uit. Op Instagram postte onze nationale nummer één een filmpje waarop hij zijn techniek etaleert en vervolgens de bal precies in een kleine basketbalring mikt. De vreugde is navenant, een voorbode voor morgen? Als Real Madrid wint van Villarreal, is het kampioen. Courtois, in de vorm van zijn leven, is er alvast klaar voor.

Lees ook:

Alwéér met dank aan Courtois: Real wint nipt tegen Granada en kan donderdag titel pakken