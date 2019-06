In de McDonalds, met hulp van een magiër of echte witte rook: presentatie Kompany niet ongeëvenaard ODBS

27 juni 2019

18u51 0 Time-Out Een zomerse setting met gevoelstemperatuur van 45 graden, 14 cameraploegen, 37 microfoons, een 80-tal journalisten en een nieuwe speler/manager die de club overstijgt: de rentree van Vincent Kompany bij Anderlecht was er eentje die kon tellen. In België kende het spektakel zijn gelijke niet, in het buitenland -en dan vooral over het Kanaal- zijn straffe of originele spelerspresentaties al een tijdje ingeburgerd. Een overzicht.

De meest geniale:

Onder het motto ‘de magie keert terug’ stelde Villarreal vorige zomer Santi Cazorla voor. Na een jarenlange aanslepende en bijna fatale achillespeesblessure (de handige spelverdeler stond in totaal 636 langs de kant en er werd zelfs even voor een voetamputatie gevreesd) keerde hij Arsenal de rug toe om voor de ‘Gele Duikboot’ te kiezen, de club waar het allemaal begon voor Santi. Daar moeten we iets speciaals van maken, dachten ze in Villarreal. Waarna een ‘magiër’ een lege kelk plots in rook zette, waaruit niemand minder dan de voetballer verscheen.

De meest doordeweekse:

Een contractondertekening in een McDonalds-restaurant, dat kan natuurlijk ook. Het gebeurde bij Matt Paterson, toen hij zich aan Oxford City FC verbond. De foto ging meteen viraal.

ICYMI | We are delighted to announce Matt Paterson has joined ahead of the 2017/18 season pic.twitter.com/SyUHAf5jiM Oxford City FC(@ OxCityFC) link

De meest innovatieve:

Yeovil Town maakte dan weer gebruik van Snapchat. Dat sociale medium had toen net uitgepakt met een nieuwe snufje, waarbij je de locatie van vrienden kan zien. Met behulp van deze functionaliteit werd Jake Gray als aanwinst welkom geheten.

The new @Snapchat feature is pretty cool. You can see who's at Huish Park...✍️⚽️😉 #YTFC pic.twitter.com/YhFHRd7wM0 Yeovil Town FC(@ YTFC) link

Ook Aston Villa krijgt een eervolle vermelding in deze categorie. De nieuwe club van Wesley maakte de verrassende transfer van Chelsea-legende John Terry bekend met een filmpje waarin zich een zogenaamde WhatsApp-conversatie tussen voorzitter Dr. Tony Xia en manager Steve Bruce plaatsvond. In dat gesprek werd Terry dan als aanwinst toegevoegd aan de ‘groepsapp’.

De grootste uitslovers:

Als het om aankondigingen gaat waar echt werk van gemaakt is, moet je bij AS Roma zijn. De komst van Lorenzo Pellegrini werd gecommuniceerd met een filmpje waarin de aanwinst te zien was tijdens het spelen van een spelletje FIFA. Nadat de speler een doelpunt maakte, was virtueel te zien dat hij tijdens het juichen naar zijn naam en rugnummer wees. Waarna Pellegrini uiteindelijk zelf zijn opwachting maakte. En de Franse spits Gregoire Defrel was het hoofdpersonage in een ware actiefilm.

De meest symbolische:

Die gaat naar Crystal Palace. Voordat Frank De Boer officieel gepresenteerd werd bij de ‘Eagles’, plaatste de ambitieuze Premier League-club een video van een huisje, waar witte rook uitkwam. Toen wist iedereen dankzij alle voorgaande geruchten meteen: Frank de Boer wordt de nieuwe manager van Palace. Grappig: vier matchen later, waarin de club even veel keer verloor en niet één keer kon scoren, stond De Boer alweer op straat.

💭💭💭 pic.twitter.com/ruXld8jy08 Crystal Palace F.C.(@ CPFC) link

De meest geanticipeerde:

Een prijs voor Liverpool. In een video zagen de fans iemand door zijn tijdslijn op Twitter scrollen met louter berichten rond de aankondiging van Salah als nieuwe ‘Red’. Wanneer de persoon in kwestie in beeld werd gebracht, bleek dat Salah zelf te zijn. ‘Salah announced’ sprak de Egyptenaar met een brede glimlach. Kort daarop volgde het officiële nieuwsbericht van Liverpool. De rest is geschiedenis.

De minst geslaagde:

Na 4 seizoenen Man City keerde Jesus Navas terug bij de club waar het voor hem in 2002 al begon: Sevilla. De Andaloesiërs wilden de rentree van de verloren zoon spannend maken door een opmerkelijke video op sociale media te knallen. In de video genaamd ‘Hij is van ons!’ zie je hoe Navas wordt gekidnapt en in het stadion van Sevilla pas weer vrijgelaten wordt. Dan blijkt toch vooral dat voetballers en acteren niet altijd een geslaagde combinatie is.