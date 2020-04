Impulsaankopen als witte tijgers dreven hem richting afgrond, maar nu vergaart Mike Tyson weer fortuinen dankzij... cannabis MDRW

07 april 2020

12u50

Bron: Cannabis & Tech Today / The Sun 1 Time-out Mike Tyson (53) is al lang meer ondernemer dan bokser. De Amerikaan wil nu een luxueus cannabisresort neerpoten. ‘t Is de meest recente hersenkronkel in een reeks van impulsaankopen van Iron Mike.

Tyson hing zijn bokshandschoenen lang geleden aan de haak, maar toch blijft het geld binnenstromen. Daar zit zijn eigen cannabisplantage voor iets tussen. Gouverneur Arnold Schwarzenegger legaliseerde twee jaar geleden de teelt van cannabis in de staat California. Dat klonk als muziek in de oren van de Amerikaanse bokslegende. Hij sprong meteen op de kar en opende zijn eigen marihuanakwekerij. Naar eigen zeggen levert het hem elke maand ongeveer 500.000 euro op.

Maar voor Tyson mag het altijd wat meer zijn. Naast een plantage wil hij ook een gigantisch vakantieresort uit de grond stampen. ‘The Lollapalooza of cannabis’ noemt hij het zelf. En dat mag gerust wat kosten. Het terrein wordt meer dan 300 voetbalvelden groot en zal de grootste wildwaterbaan ter wereld hebben. Ter plaatse zal er ook aan de lopende band cannabis verkocht worden, of dat is toch de bedoeling. Om dan nog maar te zwijgen van zijn plannen om aansluitend een universiteit te bouwen. Een plaats waar toekomstige cannabistelers de kneepjes van het vak leren en waar gretig geëxperimenteerd kan worden.

Tyson stak zijn liefde voor marihuana nooit onder stoelen of banken. Zo schreef de Amerikaan in zijn memoires dat hij vroeger high werd voor een belangrijke bokskamp. Dat was lang voor het gebruik van cannabis legaal werd in de States. Daarnaast zegt hij wekelijks zo'n 30.000 euro aan wiet te roken. “Ik stond bijna 20 jaar onafgebroken in de ring. Dat eiste een zware tol op mijn lichaam”, vertelt hij aan het Amerikaanse Cannabis & Tech Today. “Toen ik cannabis begon te gebruiken, verzachtte dat de pijn. Daarnaast werd ik ook veel kalmer en kon ik me beter focussen. Het veranderde mijn leven. Door het kweken van wiet wil ik ook andere mensen helpen.”

Tyson kreeg bakken kritiek over zich heen, iets wat hij niet goed begrijpt. “Ik denk niet dat er negatieve effecten zijn verbonden aan marihuana”, zei hij eerder. “Niemand heeft het ooit gerookt alvorens een moord te plegen, bijvoorbeeld. Zet vijf mensen in een kamer die elkaar niet kunnen uitstaan, laat ze cannabis roken en ze zullen selfies beginnen te maken. Doe hetzelfde met alcohol en ze vermoorden elkaar.”

Witte tijgers en vechten met zilverruggorilla

Een exuberant cannabisresort: het is lang niet de enige impulsaankoop van Iron Mike. Toen hij in 1992 zijn straf uitzat voor een verkrachtingszaak, besloot hij om enkele maanden voor zijn vrijlating een gewaagde aankoop te doen om z’n leven weer op de rails te krijgen. Hij kocht drie zeldzame witte tijgers bij een louche autodealer. Een kostelijke affaire, want zijn nieuw gezelschap kostte ruim 180.000 euro. Bovendien gaf hij jaarlijks meer dan 160.000 euro uit aan voeding en moest hij zijn domein compleet laten aanpassen.

Twee tijgers deed hij even later weer van de hand, maar zijn lieveling Kenya zou liefst zestien jaar lief en leed hebben gedeeld met de Amerikaan. Tót ook die plots weg moest. De lugubere reden? Kenya zou de hand van een vrouw hebben toegetakeld - zo beweert Tyson althans.

Tyson heeft duidelijk een fascinatie voor wilde dieren. In de hoogdagen van zijn carrière bood hij een dierentuin in New York net geen 10.000 euro aan om met een zilverruggorilla te vechten. “Toen we naar de kooien wandelden, zag ik één gorilla die al zijn soortgenoten treiterde”, vertelde de bokslegende aan de Britse tabloid The Sun. Hij oogde zó sterk, maar had tegelijk een onschuldige blik. Ik wilde de verzorgers een grote som geld geven om die snotaap een pak rammel te geven. Jammer genoeg gingen ze niet in om mijn voorstel.” Het moesten echter niet altijd exotische dieren zijn. Tyson gaf zo ooit een klein fortuin uit aan... een duif. Bijna 400.000 euro voor één exemplaar.

Cadeaus en snelle wagens

En Tyson is daarnaast ook fan van dure cadeaus. Vraag dat maar aan z’n ex-vrouw. Tyson schonk haar voor haar verjaardag immers ooit een badkuip die compleet vervaardigd uit 24-karaats goud. Hij had er zo’n slordige twee miljoen euro voor over. Extra pijnlijk: een paar jaar later verliet ze Tyson - of ze de badkuip meenam, is niet duidelijk.

De voormalig bokswereldkampioen is - uiteraard - ook een fervent autoliefhebber. In een bevlieging schafte hij ooit een Bentely Azure aan, één van de duurste wagens ter wereld. Het prijskaartje: 320.000 euro. Maar dat was niet alles: Tyson kocht nog eens vier exacte replica’s. Why not?

Tijdens zijn bokscarrière had Tyson zijn schaapjes al op het droge. Hij bracht met zijn prestaties zo’n 345 miljoen euro in het laatje. Maar al deze impulsaankopen indachtig, is het geen verrassing dat hij in 2003 failliet ging. De scheiding met zijn vrouw deed daar natuurlijk ook geen goed aan. Zijn vermogen werd net voor zijn cannabis-investeringen dan ook op ‘amper’ drie miljoen euro geschat.