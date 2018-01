IJdeltuit: met dit robotmasker van 2.250 euro moet Paul Pogba (24) er vooral jong blijven uitzien Hans Op de Beeck

14u30 0 instagram paulpogba

Paul Pogba verraste deze week met dit beeld op zijn Instagram Stories. De Franse topvoetballer van Manchester United draagt er een vliesmasker, het zogenaamde Opera LED Mask. Een medisch product dat de huid lift en boost en zomaar eventjes 2.250 euro kost. Al moet de ploegmaat en goeie vriend van Lukaku nu niet meteen naar geld kijken. Hij verdient een slordige 330.000 euro per week op Old Trafford.

Photo News

Pogba (24) vertoeft in mooi gezelschap wat betreft gebruikers van het masker, dat bekend staat als het nieuwste snufje wat betreft gezichtsbehandeling. Sterren als Jessica Alba, Kate Hudson, Chrissy Tiegen en de vrouw van gewezen Liverpool-ster Steven Gerrard zijn notoire fans van de dagelijkse routine volgens de website van Opera. Toch maar zien dat hij zijn masker niet vergeet af te zetten wanneer Man Utd het vanavond opneemt thuis tegen tweedeklasser Derby in de FA Cup.

Wat is een Opera LED Mask juist?

Op basis van LED, ultra hydrogel en galvanische stroom verjongt en stimuleert het masker de huidcellen. De stroom zorgt voor extra doorbloeding van de spieren, het reinigen van de huid en een verbeterde doorbloeding van het lymfesysteem. Het vliesmasker zit boordevol actieve ingrediënten (anti-ageing, anti-inflammatoir, anti-bacterieel, antioxidanten en vochtherstellend) die de huid hydrateren, kalmeren en verjongen. Door de combinatiemogelijkheid van rood, infrarood en blauw LED-licht is dit geschikt voor allerlei anti-verouderingsbehandelingen. Weg rimpels. Bovendien is de oogzone vrij, waardoor de behandeling niet fel is voor de ogen zoals bij klassieke LED-systemen.

Photo News Paul Pogba won maandag met Man Utd op Everton met 0-2.

Pogba kan voorlopig, net als vorig seizoen, de torenhoge verwachtingen niet inlossen. Dat komt hem geregeld op kritiek te staan. Vorig week stelde Man Utd-legende Paul Scholes nog hoe opvallend anoniem de Fransman voetbalt. Deze week liet hij op nieuwjaarsdag wel nog eens zijn voeten spreken en had hij twee assists in huis in een sterke wedstrijd op Everton (0-2).