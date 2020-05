Iemand gedacht aan een taart? Het mislukte verjaardagsfeestje van Yaya Touré dat hem maar blijft achtervolgen GVS

13 mei 2020

16u15 0 Time-out “Vergeet zijn taart niet.” Drie titels bij City, 79 goals, 50 assists, maar de passage van Yaya Touré in Manchester zal ook herinnerd worden om een mislukt verjaardagsfeestje. Touré voelde zich op zíjn dag in de steek gelaten en dreigde zelfs met een vertrek. Zes jaar later zijn de grapjes nog steeds legio. Touré: “Zelfs in Afrika vragen ze of ik geen taart wil.”

11 mei 2014. Twee huidige Anderlecht-spelers schieten Manchester City naar een tweede Premier League-titel in drie jaar tijd. Eerst Samir Nasri met een kanonskogel, vervolgens Vincent Kompany met een intikkertje na een corner. 2-0: The Citizens kampioen. Het harde werk van iedereen, maar één man verkeerde toen in de vorm van zijn leven. Yaya Touré, tussen 2001 en 2004 een van de opvallendste figuren in het Ivoriaanse legioen van KSK Beveren, was een heel seizoen lang een smaakmaker bij de lichtblauwen: zelden werden kracht, techniek en flair zo nauw verweven. Als middenvelder scoorde hij liefst twintig keer en deelde hij acht assists uit. De trainer was lyrisch, de ploegmaats waren lyrisch, de Engelse pers was lyrisch.

Yaya Toure's 2013/14 stats were unreal 🤯 pic.twitter.com/7yR9jaGBr1 B/R Football(@ brfootball) link

13 mei 2014. Amper twee dagen na het kampioenenfeest en vandaag exact zes jaar geleden meldt Touré zich op City. Het is zijn 31ste verjaardag en hij verwacht zich aan een groots feest. Na al die recente complimenten kon dat niet anders, toch? Het was echter het begin van een soap die Touré nog steeds achtervolgt.

Bugatti

Toen de Ivoriaan zes jaar geleden arriveerde op het complex, liep iedereen hem straal voorbij. City feliciteerde zijn speler via Twitter. Dat was het dan. Touré was in shock en kon zijn ogen niet geloven. Hoe kan dit? “Yaya is enorm verdrietig”, sprong zaakwaarnemer Dimitry Seluk meteen in de bres. “Toen Roberto Carlos jarig was, gaf de voorzitter van Anzhi hem een Bugatti cadeau. Ik verwacht niet dat City hetzelfde doet, maar een handshake kan er toch wel vanaf? Dat is het minste wat je kan doen als iemand jarig is. Zeker als die persoon vier jaar bij de club is. Als City hem niet respecteert, dan vertrekt Yaya.” Yaya beaamde: “Wat Dimitry zegt is allemaal waar.”

Heel de Engelse voetbalgemeenschap fronste de wenkbrauwen. ‘Vertrek je na een titel nu echt bij een topclub als Manchester City puur omdat je geen verjaardagstaart kreeg?’, was de algemene teneur. De media hadden er hun handen mee vol en ook op Twitter was het prima vermaak. Het incident ging een eigen leven leiden. Manuel Pellegrini in 2015: “We zullen hem nu maar een taart geven zeker?” Pep Guardiola in 2017: “We zullen hem de grootst mogelijke taart schenken die we vinden.”

Happy Birthday to Yaya Toure, 32. Here's a cake, now will you play for our five-a-side team? pic.twitter.com/pHff3OD6Hm Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Zes jaar later wordt Touré er nog steeds aan herinnerd. “Bericht aan het Chinese QD Huanghai, de huidige ploeg van Touré: vergeet vandaag absoluut zijn taart niet”, viel er vandaag onder andere te lezen op Twitter. De heisa is er niet op gaan liggen. “Al dat gedoe rond die verjaardagstaarten heeft me behoorlijk beschadigd”, vertelde Touré onlangs tegen The Times. “Zelfs in Frankrijk en Afrika roepen de mensen naar mij: ‘wil je een taart?’ Maar ik was die 13de mei 2014 zó gefrustreerd. Achteraf gezien had mijn manager moeten zwijgen en had ik zijn woorden niet mogen beamen. Eigenlijk heeft hij behoorlijk wat in gang gebracht. Iedereen dacht plots slecht over mij en dat akkefietje werd in het belachelijke getrokken. Het werd echt heel veel.”

13 mei 2020. 12u30. Op de Twitterpagina van City: “Happy birthday, big man.” Geen grapje in de tweet over hét geschikte cadeau, maar uiteraard wel in de comments...

Happy birthday, big man 💙 pic.twitter.com/JMyFL3ArW5 Manchester City(@ ManCity) link

It’s Yaya Toure’s birthday today.



🎂 We recommend his current club Quingdao Huanghai don’t forget to get the man a cake... pic.twitter.com/FNlqnA3BCf Art of Football(@ Art_of_Football) link