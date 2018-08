Iedereen zit op het puntje van zijn stoel voor spraakmakend boksduel, tót kolos plots voor uniek manoeuvre kiest: "Dit was krankzinnig, ik ben zo beschaamd" GVS

26 augustus 2018

07u30 4 Time-out Bizarre taferelen in de bokssport. Duizenden fans zaten gisteren zowel in de arena als achter de buis klaar voor een spraakmakend duel tussen zwaargewichten Efe Ajagba en Curtis Harper. Maar toen de bel weergalmde, stapte die laatste doodleuk uit de ring. "Dit heb ik in mijn hele carrière nog nooit gezien", vertelde de FOX-commentator ontzet.

Enkele honderdduizend supporters zaten over heel Amerika klaar voor de televisie. Twee zware kolossen die elkaar partij gaven, dat moest wel spektakel opleveren. Met Efe Ajagba stond er bovendien een absolute smaakmaker in de ring. In zijn loopbaan had de krachtige Nigeriaan zijn vijf voorgaande duels allemaal via een onnavolgbare knock-out gewonnen. Dé hamvraag was dus: hoelang zou het duren vooraleer Curtis Harper de handdoek zou gooien?

Wél, veel sneller dan iedereen dacht. Het startsignaal weergalmde door de arena, waarna de Amerikaan doodleuk het ruime sop koos. Ajagba kon zijn ogen niet geloven en ook de fans waren allesbehalve blij met het dubieuze optreden. De man uit Florida trok er zich echter niks van aan, met grote passen en een zekere 'cool' over zich heen trok hij richting kleedkamers. Ongezien. (lees onder de video verder)

Beschaamd

Twee FOX-commentatoren die het kamp aan elkaar zouden praten, waren stomverbaasd. "Curtis stapt uit de ring. Dit kan ik niet geloven. Wacht. Dit heb ik echt nog nooit in mijn carrière gezien. Hij gaat gewoon niet vechten, of wat? Dit heb ik echt waar nog nooit eerder in mijn leven gezien." Hun ontsteltenis spreekt boekdelen.

Waarom trok Harper na nog niet één vuistslag uitgedeeld te hebben al richting catacomben? Volgens PBC-reporter Jordan Hardy omdat hij zich onderbetaald zou voelen voor zijn geleverd werk en meer respect eist. Zijn eigen trainer noemt het echter een flauw excuus. "Dit was krankzinnig. Ik voel me zo beschaamd. Deze man zet zichzelf, zijn vrouw, zijn fans en mij voor schut", wond coach én gewezen kampioen in de lichtgewichten Nate Campbell er weinig doekjes om.

If y’all are wondering I spoke to Harper and he said he walked out of the ring because he’s not getting paid enough to fight and that he wants respect. 🤦🏻‍♀️ #AjagbaHarper #PBConFS1 Jordan Hardy(@ PBCJordanHardy) link

First time I’ve ever seen this: heavyweight boxer Curtis Harper walks out of the ring at the opening bell for his fight against Efe Ajagba on live TV! Ajagba wins by DQ without a punch thrown #PBConFS1 pic.twitter.com/U8EH9Vaduf Ryan Songalia(@ ryansongalia) link