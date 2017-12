Horseback Mountain: de tragische 'liefdesaffaire' tussen twee tophengsten Hans Op de Beeck

Bron: Washington Post 347 rv Triolo D'Alene (l) en Simonsig. Time-out Het leest als het script van Brokeback Mountain: twee mannelijke wedstrijdpaarden, beiden nog actief in de Grand National, die verliefd op elkaar raakten en door de andere paarden genegeerd - tot het lot hen definitief van elkaar scheidde.

De hoofdpersonages: de bekroonde toppaarden Simonsig en Triolo D’Alene, twee gecastreerde hengsten. Getraind door de Engelsman Nicky Henderson uit Berkshire, een county in het zuiden van Engeland even ten westen van Londen. De twee leerden elkaar kennen kennen tijdens een zomer in het idyllische Hillwood Stud, waar Henderson zijn paarden onderbracht. Als ruin konden ze de liefde niet bedrijven, maar vele mooie momenten samen beleefden ze wel. Zo zegt Henderson in de Washington Post: "Telkens wanneer we ze samenzetten met een tiental andere paarden, zonderden ze zich onder hun tweetjes snel af. Dan gingen ze een kilometer verder staan. Het moet de kleur geweest zijn, niet? De grijze Simonsig die de kastanjebruine Triolo D'Alene aantrok. Zo waren ze de hele zomer samen."

De daaropvolgende herst en winter leefden ze gescheiden, tot ze de zomer erop hun affaire weer konden herstarten. Alsof er niets gebeurd was. "Ik weet niet goed hoe ik hun relatie het best kan omschrijven", vervolgt Henderson. "Twee jongens die op elkaar verliefd worden, dat moet het zijn. Ik heb al dikwijls vriendschappen tussen paarden gezien, maar nooit zo'n relatie. Het was echt vreemd. Buitengewoon ook, hoe ze na een tijdje compleet buitengesloten en genegeerd werden door de anderen. Elk jaar waren er tien andere paarden, maar ze brachten de tijd alleen onder hun tweetjes door."

Ook Tracy Vigors, eigenares van Hillwood Stud, begreep snel wat er speelde tussen Simonsig en Triolo D'Alene. "Ze waren meteen de beste maatjes... Ze stonden altijd samen, wandelden samen, aten samen, telkens uit dezelfde trog. Uiteindelijk hebben we ze ook samen in een schuur gezet. We wisten toch dat ze elkaar geen pijn gingen doen. Het was zoals mensen die graag samen op café trekken of gaan winkelen. Honden kunnen dat ook met elkaar hebben."

Beide hengsten kenden succesvolle carrières. Simonsig won 8 van de 13 steeplechases waaraan hij deelnam, Triolo D'Alene schreef er zes op zijn naam waaronder de Hennessy Gold Cup in 2013.

rv Ruiter B Geraghty op Simsonig tijdens winst in Cheltenham in 2013.

Tot in november het noodlot toesloeg: Simonsig brak een been tijdens een sprong in Cheltenham en moest afgemaakt worden. Henderson kan moeilijk uitleggen wat Triolo toen voelde: "Wanneer de ene uit de box stapte en ze elkaar weer terugzagen, hoorde je ze altijd roepen. Tot Simonsig nooit meer uit de box stapte... Ik denk niet dat je kan zeggen dat Triolo huilde - dat deden wij. We zouden ook liegen als we zeggen dat hij een week niet gegeten heeft. Wel kregen we veel brieven en e-mails die troost moesten bieden voor Triolo."