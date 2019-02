Hopelijk voor Anderlecht kan hij beter voetballen dan zingen: Bolasie brengt liedje ter introductie ODBS

06 februari 2019

12u17 0

Tradities zijn er om in ere te houden en dus moest ook Yannick Bolasie (29) zich introduceren aan de spelersgroep van Anderlecht door middel van het zingen van een liedje. De in Frankrijk geboren Congolees stond recht op een stoel en koos voor ‘No Scrubs’ van TLC. Blijkbaar tot jolijt van Alexis Saelemaekers: de verdediger zette er twee filmpjes van op zijn Instagram Stories. Laat ons hopen voor de supporters van Anderlecht dat de flankaanvaller beter kan voetballen dan zingen. Afgelopen zondag maakte Bolasie, die vorige donderdag 43 seconden voor het einde van de ‘Deadline Day’ zijn transfer officieel zag afgerond, zijn debuut op het veld van Standard. Als vervanger voor Yari Verschaeren viel hij in minuut 72 in. Anderlecht trok de speler van Everton, waar hij samen speelde met Romelu Lukaku, tot het einde van het seizoen aan zonder aankoopoptie.

