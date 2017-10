Hoezo uit elkaar? Piqué breidt een vervolg aan liefdessoap met Shakira GVS

12u21 0 rv Time-out Gerard Piqué stond de afgelopen dagen in het oog van de storm. Niet enkel omdat de verdediger zich ten volle achter de Catalaanse onafhankelijkheid schaarde, maar ook omdat zijn relatie met Shakira volgens diverse media voorgoed teneinde is. Te voortvarend, blijkt nu uit een filmpje die de Barça-vedette zelf op zijn Instagram gooide.

"Shakira heeft de beslissing genomen. Het is echt serieus", meenden ingewijden enkele dagen geleden. De twee zouden al enige tijd niet meer samen in het openbaar zijn verschenen, waardoor de speculaties welig tierden. Piqué beantwoordde de hardnekkige geruchten eerder met een beeld waarop vrouwlief Shakira te zien is met zoontjes Sasha (2) en Milan (4). Geen reden tot buigen voor de Spaanse en Colombiaanse media: "Shakira heeft haar koffers al gepakt", bleven ze volhouden.

Dan gaat de soap maar onverminderd voort. De Barca-vedette ging een kijkje nemen op het werk van zijn Colombiaanse furie, die in volle voorbereiding zit voor haar nieuwe tournée. Piqué bezocht de repetities van de wulpse zangeres, en ondernam een nieuwe poging om de aanhoudende praatjes van afgelopen dagen de kop in te drukken. Op Instagram postte hij een filmpje waarop zijn wederhelft haar zangtalent tentoonspreidt. Hoezo, geen contact meer met elkaar? Benieuwd wat de buitenlandse pers nu uit de mouwen schudt...

Aunque varios medios dicen que ya están separados, así acompaña Gerard Piqué a su esposa Shakira en los ensayos. pic.twitter.com/3NGxiN19R0 CANCHA(@ reformacancha) link