Hoeveel euro ben je kwijt voor volledig Panini-album? David Hessing

29 maart 2018

13u29

Bron: AD.nl 43 Time-out Nog 77 nachtjes slapen tot de opening van het WK voetbal. De koorts neemt toe, en daarbij hoort nu eenmaal een Panini-album. Menig voetballiefhebber is er groot mee geworden. Maar hoeveel euro kost het om zo'n album compleet te krijgen? Bijna 900 euro.

Het is een bekend fenomeen voor de verzamelaars. Waar je Neymar en Thomas Müller al vier of vijf keer dubbel hebt - je kan hun grijnzende koppen bij het openscheuren van een nieuw pakje stickers niet meer luchten of zien - zit je nog steeds te wachten op dat ene plaatje van Sergio Ramos of Lionel Messi.



Ruilen met vrienden is een optie. Alleen moet je maar net vrienden hebben die zich in dezelfde hobby hebben gestort als jij. Bij kinderen is de verzamelhype op school vaak besmettelijk, maar lang niet alle volwassenen houden van voetbalplaatjes sparen. En dan zal je altijd zien dat die ene vriend die ook Panini-verslaafd is, eveneens met overtollige Neymars en Müllers in z'n maag zit. De lege plekken in het album, daar waar de hoofden van Messi en Ramos horen te prijken, achtervolgen je in je dromen.

Geld

Extra plaatjes kopen dus maar. De prijs voor een pakje van vijf stickers lijkt in niets meer op het schamele bedrag dat je er tien, twintig of dertig jaar geleden voor betaalde, maar daar heb je even geen boodschap aan. Messi en Ramos moet je hebben. Met trillende vingers scheur je het pakje open. En ja hoor, daar is weer dat gemodelleerde kapsel van Neymar. Je vloekt terwijl de telefoon gaat. Je boze partner aan de lijn, waarom je in vredesnaam de laatste tijd honderden euro's van de huisrekening hebt besteed in het postkantoor op de hoek. Hoeveel geld denk je nog in die bodemloze put te storten?



De Engelse hoogleraar Paul Harper rekende het uit voor The Independent: hoeveel geld ben je kwijt aan een compleet panini-album? In het hypothetische geval dat je nooit een dubbel plaatje krijgt toebedeeld, kost een volledig plakboek (omgerekend naar Engelse Panini-prijzen) €125,16. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Gemiddeld kost het je €883,11 om alle 682 stickers compleet te krijgen.



Maar wat als je dubbele plaatjes kan ruilen? Wat als je tien vrienden hebt met dezelfde verzamelwoede? Zelfs dan ben je een aardige som kwijt om het album compleet te krijgen: €281,96 om precies te zijn. Geen goedkope hobby dus.