Hoe video van 'halve' Aad de Mos ervoor zorgde dat Boskamp & co net niet in deuk lagen in beruchte voetbaltalkshow Redactie

05 september 2018

07u34

Bron: Veronica Inside 0

Sinds kort is Voetbal Inside, de beruchte Nederlandse voetbaltalkshow, veranderd van zender én naam. Het programma heet voortaan Veronica Inside, maar het concept is hetzelfde gebleven: moderator Wilfred Genee en gasten René Van der Gijp, Johan Boskamp en Johan Derksen praten zowat anderhalf uur over voetbal, maar het mag vaak ook wat luchtiger. Zo bracht Genee een Instagramvideo van Aad de Mos ter sprake waarbij vooral het magere camerawerk opviel, waarna ook de cameraman van de talkshow zijn duit in het zakje deed en het kwartet net niet de slappe lach kreeg.

Hieronder nogmaals de bewuste video, eergisteren gedeeld door de Nederlander:

@adodenhaag @elkhayati10 #bakker #transfer #4goals @omroepwestsport #knokkeheist @excelsiorrdam Een foto die is geplaatst door null (@aad300) op 02 sep 2018 om 11:13 CEST

En uit een video gisteren bleek dat hij net iets na de opname van zijn eerste video ook nog Club-aanvoerder Ruud Vormer tegen het lijf liep:

@vormerfans @clubbrugge #knokke #boulevard #training @onsoranje #france🇫🇷 7.39 #topper #bakker #gezin #family Een foto die is geplaatst door null (@aad300) op 03 sep 2018 om 07:29 CEST