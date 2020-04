Hoe Vanden Borre tien jaar terug aan de basis lag van legendarisch stukje tv dat zelfs vandaag nog viraal gaat YP

11u32 4 Time-out Het legendarisch stukje televisie met voetbalverslaggever Chris Kamara die een rode kaart van toenmalig Portsmouth-speler Anthony Vanden Borre had gemist, blies begin deze maand tien kaarsjes uit. En aangezien die beelden toen opnieuw aan een reis rond de wereld begonnen, besloten enkele creatievelingen op social media de handen in elkaar te slaan.

Op drie april was het exact tien jaar geleden dat de hilarische taferelen zich afspeelden in Soccer Saturday, een voetbalprogramma op de Britse zender Sky Sports. Het opzet van dat programma: in een nieuwsstudio werden alle tussenstanden en uitslagen van de wedstrijden op zaterdagmiddag uit de hoogste Engelse voetbalklassen bijgehouden, maar vanuit die studio werd er ook regelmatig doorgeprikt naar reporters ter plaatse. Enter Chris Kamara, de sportverslaggever die toen ter plaatse was voor de wedstrijd tussen Portsmouth en Blackburn Rovers. Wanneer gastheer Jeff Stelling ingefluisterd kreeg dat er een rode kaart was getoond op Fratton Park, kaatste hij de bal meteen door naar Kamara. Alleen: die viel vollédig uit de lucht...

Stelling: “We gaan nu over naar Fratton Park, waar er een rode kaart is gevallen! Maar voor wie Chris?”

Kamara: (draait zich even om naar het voetbalveld) “Ik weet het niet Jeff. Is dat zo? Dat moet ik dan gemist hebben. Een rode kaart?”

Stelling: “Chris, ben je wel aan het kijken? Ik in elk geval niet. Ik heb geen flauw idee van wat er gaande is.”

Kamara: “Wel ik weet het niet Jeff!”

Stelling: “Volgens onze bronnen is Anthony Vanden Borre weggestuurd met z'n tweede gele kaart.”

Kamara: “Ah nee dat klopt, ik zag hem van het veld gaan. Maar ik dacht dat ze een wissel doorvoerden Jeff!”

Waarop natuurlijk algemene hilariteit ontstond bij zowel Kamara als bij Stelling en diens gasten in de studio. Pour la petite histoire: de rode kaart was voor Anthony Vanden Borre, die toen een jaartje voor Pompey speelde. Hij was er aan het werk in 25 wedstrijden, waarin hij goed was voor één goal en twee assists. En dus ook voor één rode kaart...

Toen Jeff het over een uitsluiting had, viel ik compléét uit de lucht. Dan zijn er twee dingen die je kan doen: ofwel lieg je dat het gedrukt staat, ofwel vertel je de waarheid. Ik deed dat laatste en kwam ermee weg Chris Kamara

Spin-offs

De legendarische beelden doken naar jaarlijkse gewoonte aan het begin van deze maand opnieuw op en zoals dat dan gaat in deze coronatijden zijn er een pak belhamels op internet die er hun eigen draai aan gegeven hebben. Hieronder enkele voorbeelden, al springt de vernieuwde ‘inzending’ van toenmalige hoofdrolspelers Jeff Stelling en Chris Kamara, die voor de gelegenheid van rol wisselden, er toch uit. Die laatste probeerde zijn blunder intussen al meerdere keren te verklaren. “Toen Jeff het over een uitsluiting had, viel ik compléét uit de lucht. Dan zijn er twee dingen die je kan doen: ofwel lieg je dat het gedrukt staat, ofwel vertel je de waarheid. Ik deed dat laatste en kwam ermee weg”, klonk het.

Enkele andere interpretaties:

