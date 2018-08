Hoe Monopoly in zieke wereld van ex-voetballer Jermaine Pennant heel ander spel was: "We betaalden elkaar 'huur' om seks met die vrouwen te hebben" Hans Op de Beeck

08 augustus 2018

16u56

Bron: The Mirror 4 Time-out Zijn biografie ging altijd beter zijn dan de carrière. In het deze week uitgegeven 'Mental', waarin de levenswandel in en naast het voetbal van enfant terrible Jermaine Pennant beschreven wordt, brengt tabloid The Mirror een extract over hoe hij en z'n ploegmaats de vrouwen behandelden. Een spelletje Monopoly, iemand?

Eerder ging het al over zijn moeilijke jeugd ("Vader stal op mijn veertiende verjaardag geld van me om drugs te kopen", lees HIER), nu geeft Pennant -die naast Liverpool ook voor onder andere Birmingham, Real Zaragoza en Stoke speelde- toe dat hij veel meer uit zijn carrière had kunnen halen. Maar de verleiding was te groot. Ooit vroeg Rafa Benitez, zijn toenmalige coach bij Liverpool, hem waarom hij stagneerde. Het eerlijke antwoord van Pennant: "Girls". Zo zegt Pennant, die tegenwoordig samen is met Alice Goodwin, een vermaarde webcamgirl: "Als ik één raad heb voor jonge voetballers: blijf weg van de vrouwen. Want ik ben in ontelbare hachelijke situaties verzeild geraakt. Op mijn zeventiende kreeg ik de smaak te pakken, toen ik begon uit te gaan in de Londense nachtclubs. Niet veel later speelde ik voor Arsenal en kreeg ik een bekendere kop, waardoor ik plots heel veel aandacht kreeg van vrouwen."

"En dan ben je vertrokken. Je gaat wekelijks uit, versiert telkens meisjes - God weet wat ik er allemaal mee gedaan heb tot in de vroege uurtjes. Dat vond ik ook altijd veel leuker dan drank. Wat heb je er nu aan om de volgende ochtend te ontwaken met een gigantische kater? Neen, dan waren de meisjes veel interessanter. Ook omdat je er de volgende dag over kon opscheppen in de kleedkamer. Zo van: 'Ze deed dit en dat voor ondeugende dingen en hield ervan'. Hoe hoger je de ladder van de Premier League opklom, hoe knapper de vrouwen werden die je kon krijgen."

💭.... Wifey, food, 😈, sleep. In that exact order!!! Een foto die is geplaatst door null (@jermaine7pennant) op 30 jun 2015 om 00:08 CEST

Al beseft Pennant ook wel waarom de vrouwen interesse hadden in hem. "Natuurlijk waren ze er vooral op uit om de hele avond getrakteerd te worden. Dan stonden er plots een tiental aan ons tafeltje. Je maakt wat oogcontact, vraagt wat ze willen drinken en ze hebben een hele avond gratis plezier. Maar wat zij niet wisten, was dat wij voetballers het vooral deden om hen mee naar huis of hotel te nemen, seks te hebben en ze dan nooit meer te zien. We gaven geen moer om die meisjes. We hadden er zelfs een spel rond gebouwd, Monopoly. Wanneer je met een meisje was geweest, werd ze jouw 'eigendom'. Collega's die hen daarna hadden, moesten dan zogenaamde huur betalen. En zoals in het echte spel werd die 'huur' bepaald door de kwaliteit. Je had meisjes die 'Mayfair' of 'Bond Street' waren, echte toppers dus, of in tegenstelling 'Old Kent Road'. Als ik met eentje uit die eerste categorie sliep, betaalde ik mijn ploegmaat pakweg 100 pond. Voor die tweede, was dat amper 14. Dan kwam er een collega naar me toe en gaf me 14 pond. Dan moest ik altijd lachen en riep ik: 'Old Kent Road!' Of dan kwam er iemand naar me toe en zei me dat ik hem 20 pond moest. Voor Lucy."

Wanneer je met een meisje was geweest, werd ze jouw 'eigendom'. Collega's die hen daarna hadden, moesten dan zogenaamde huur betalen. Jermaine Pennant

"Bijna de hele ploeg deed mee en het heeft jarenlang geduurd. Nu kijken we daar met schaamte op terug, maar toen was het de normaalste zaak van de wereld. We lieten ons meeslepen. Het toont dat we eigenlijk allemaal te veel geld hadden en er te veel mogelijkheden waren. Ik was haast constant aan het flikflooien. Echt zot. De keren dat ik en Ashley Cole triootjes beleefden! Hij had een knap appartement op Canary Wharf, waar we geregeld een meisje naartoe brachten. Terwijl zij op haar buik lag, gaven we elkaar high-fives. Dan pauzeerden we even, om erna terug van start te gaan. Zij vond dat allemaal prima."

"Ik ben een tijdje samen geweest met Amii Grove (een bekend Engels glamourmodel, nvdr). Maar zelfs haar bedroog ik af en toe. Ook nadat ik haar een knoert van een verlovingsring had geschonken. Toen ze doorhad dat ik haar nooit trouw zou zijn, blies ze de verloving af. De ring zette ze op eBay. Ooit heb ik 16.000 pond (bijna 18.000 euro) betaald aan een one-night stand. Ze belde me op om te vertellen dat ze zwanger was en het kind zou houden. Ik was kwaad - ik kende haar achternaam niet eens en wist niet of ze de waarheid vertelde. Maar ik heb toch maar betaald. Met dat geld vertrok ze op vakantie en de baby liet ze weghalen. Zo'n verhalen hoorde je geregeld. Om geen last meer te hebben, betaal je dan maar. Dat verhaal heb ik zelfs mijn beste vrienden of makelaar niet verteld. Ongetwijfeld zagen veel meisjes mij als een makkelijke vangst."