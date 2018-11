Hoe een doelpunt in tweede klasse het leven van een journalist redde: “Plots realiseerde ik me niets meer” MDB

16 november 2018

12u41

Bron: El Diario de Navarra

"Goooool!" Het weerklinkt wel vaker op de Spaanse radio, maar die specifieke kreet redde onlangs wel het leven van Fran Gago. De Andalusische journalist was in de wagen in slaap gedommeld en stevende af op een ravijn. Totdat sportjournalist Alberto Sanz het doelpunt van Kike Barja voor Osasuna op de radio uitbundig becommentarieerde. "Dat doelpunt heeft mijn leven gered", vertelde Gago.

Op 13 oktober hing het leven van Fran Gago aan een zijden draadje. Ingedommeld achter het stuur aan een snelheid van 100 km/u stevende de Spaanse journalist af op een ravijn. Zijn redding kwam helemaal uit onverwachte hoek. Net op het juiste moment werd Gago wakker om te voorkomen dat hij met zijn Citroën de dieperik in viel. En dat allemaal dankzij de radio. “Het was warm en ik had net gegeten”, deed Fran Gago enkele dagen geleden zijn verhaal aan Diario de Navarra. “Het programma Tiempo de Juego van radiozender Cope stond op om enkele ex-collega’s van mij te horen. Dat weekend waren er geen wedstrijden in de Primera Division en de wedstrijden van tweede klasse werden becommentarieerd. Plots viel ik in slaap en realiseerde ik me niets meer. Totdat ik wakker werd omdat ik hoorde dat het doelpunt met grote uitbundigheid gemeld werd door de omroeper van Pamplona.” Die omroeper was Alberto Sanz. De man van het doelpunt: Kike Barja. De 21-jarige flankspeler had zijn Osasuna zonet op voorsprong gebracht tegen Cordoba. “Goool van Kike Barja voor de 2-1 in El Sadar tegen Cordoba”, klonk het op de radio.

De treffer deed niet alleen de supporters van Osasuna rechtveren. Ook Fran Gago kreeg plots een adrenalinestoot, maar dan wel om een heel andere reden. “Ik had de provinciale weg verlaten en reed met een hoge snelheid richting een ravijn. Op het moment dat ik wakker werd, zwenkte ik uit en remde ik. Uiteindelijk belandde ik tegen een rots en een boom. Slechts enkele meters van het begin van de afgrond. Als de omroeper niet zo uitbundig was, dan weet ik niet wat er gebeurd zou zijn.”

Kike Barja was de man die aan het begin stond van de opmerkelijke ketting. Met zijn doelpunt zorgde hij er mee voor dat Fran Gago niet in het ravijn sukkelde. “Wat een emoties. Wie weet wat er gebeurd zou zijn als ik niet had gescoord...”, vertelde de speler van Osasuna. “Ik moet wel zeggen dat het de verdienste is van de commentator. Hij is degene die uitbundig werd na het doelpunt en de man wakker maakte. Ik kon het niet geloven. Een doelpunt scoren is al een immense vreugde en nu redde het zelfs het leven van deze man.” Osasuna won uiteindelijk met 3-1. Anders dan de drie punten heeft de club uit Pamplona er een nog grotere fan bij gekregen sinds die bewuste zaterdag. “Ik heb het doelpunt op mijn smartphone staan. Om aan mijn vrienden te laten zien dat dat doelpunt mijn leven heeft gered”, aldus Fran Gago.

¡¡Que bonito es volver a disfrutar de una victoria en El Sadar!! ➕3️⃣ puntos vitales ⚽️🔴🔵💪 pic.twitter.com/xg7dFEGZR9 Kike Barja(@ kike_barja) link