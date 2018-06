Hoe deze twee Russen (waarschijnlijk zonder ze dat wisten) op de foto staan met één van de sterren van het WK Redactie

26 juni 2018

09u00 1

Iets meer dan een week geleden ging haar foto de hele wereld rond en uiteindelijk bleek geen onbekende te zijn. De Russische blonde schone leukte met haar zwoele blik, een weinig verhullend wit topje en twee vlaggetjes de openingswedstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabië op en ook gisteren was ze weer van de partij.

Zoals we eerder al schreven, vlooiden enkele attente surfers uit dat deze Natalia Nemchinova een job heeft in de filmindustrie voor volwassenen. De Russische dook al onder verschillende aliassen op in een hele batterij pornofilms, maar daar zullen de twee heren op de foto hierboven zich ongetwijfeld niet al te bewust van geweest zijn...