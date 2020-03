HLN RETRO. Tweede editie Vlaanderens Mooiste, Lokeren in betere tijden en de volley van Refaelov op de Heizel Redactie

22 maart 2020

09u01 0 Time-Out Back in time. Nu de coronacrisis alle sport lamlegt, blikt HLN Sport iedere dag terug op de meest memorabele sportgebeurtenissen uit het verleden. Wat gebeurde er toen op 22 maart? Van een sublieme Cancellara in Milaan-Sanremo tot de heerlijke volley van Refaelov in de bekerfinale.

1914: Marcel Buysse wint tweede Ronde van Vlaanderen

Vlaanderens Mooiste is intussen uitgegroeid tot een wielermonument. In 1914 won onze landgenoot Marcel Buysse de tweede editie. Na een sprint met een beperkte groep mocht de Oost-Vlaming de handen in de lucht gooien op de piste van Evergem. Door het losbarsten van de Eerste Wereldoorlog werd de Ronde vier jaar lang niet verreden. Of de 104e editie in 2020 nog plaatsvindt, is een groot vraagteken in volle coronacrisis.

2008: Zwitserse tank wint La Primavera

Spartacus - of Fabian Cancellara, zoals u het zelf wil - schreef 12 jaar geleden voor het eerst zijn naam in de geschiedenisboeken van Milaan-Sanremo. Nadat de Zwitser eerder al de kasseien van Parijs-Roubaix veroverde, was hij ook in La Primavera onhoudbaar. In de eerste van zeven edities waarvan de finish niet op de Via Roma, maar op de Lungomare Italo Calvino lag, verschalkte de Beer van Bern zijn medevluchters in de slotkilometers. Filippo Pozzato klopte Philippe Gilbert in de sprint voor de tweede plaats. Gilbert kwam als eerste boven op de Poggio, maar na de afzink kletste Cancellara weg van alles en iedereen.

2014: Lokeren pakt tweede beker in drie jaar

Het kan verkeren. Tegenwoordig komt Lokeren enkel nog in het nieuws met de financiële moeilijkheden waar de club in verkeert, maar pakweg 5 jaar geleden beleefde Lokeren nog een gouden periode. Nadat het in 2012 de eerste Beker van België uit de clubgeschiedenis won, deed het dat kunstje nog eens over in 2014. Na Kortrijk twee jaar eerder kwam ook nu de tegenstander uit West-Vlaanderen. Zulte Waregem keerde met lege handen huiswaarts na een kopbaldoelpunt van Scholz, de enige goal van de match. We vermoeden dat in het Waasland dezer dagen met heimwee wordt teruggedacht aan die periode.

2015: Refaelov schenkt Club beker met heerlijke goal

Bekerfinale 2015. Club Brugge en Anderlecht - wat een droomfinale - lijken op verlengingen af te stevenen. Tot Lior Refaelov de bal in de toegevoegde tijd heerlijk op de slof neemt. Silvio Proto staat aan de grond genageld, alles wat blauw-zwart kleurt, wordt helemaal gek. Na acht jaar wonnen ze in Brugge nog eens de Beker van België. Op de Heizel brengt Tom De Sutter Club met een droge knal al snel op voorsprong, maar twee minuten voor het einde krijgen de Bruggelingen het deksel op de neus. Aleksandar Mitrovic dacht het vel van Anderlecht te redden, maar daar besliste Refaelov anders over.

Ook dit gebeurde op 22 maart

Standard verslaat Charleroi met 8-0 op Sclessin. (1986)

Cancellara wint in Harelbeke zijn derde E3 Binckbank Classic na een solo vanop de Oude Kwaremont. (2013)

Milaan-San Remo keert terug naar de Via Roma, John Degenkolb sprint het snelst. (2015)

Yves Lampaert wint Dwars door Vlaanderen na een late uitval, voor ploegmaat Philippe Gilbert. (2017)