HLN RETRO. De Wolf triomfeert op Via Roma, SK Beveren verslaat Inter en finishfoto in 100e Milaan-Sanremo AV

21 maart 2020

08u00 0 Time-out Back in time. Nu de coronacrisis alle sport lamlegt, blikt HLN Sport iedere dag terug op de meest memorabele sportgebeurtenissen uit het verleden. Wat gebeurde er toen op 21 maart? Van de eerste finale tussen Clijsters en Henin tot Cavendish die Haussler remonteert in de 100e Milaan-Sanremo.

1979: Beveren verslaat Inter Milan in de Beker voor Bekerwinnaars en plaatst zich voor halve finales tegen Barcelona

Een gelijkspel in San Siro, konden Pfaff, Janssens en co. dit nog overklassen? Het leek moeilijk te worden en dat was het voor beide ploegen. Niemand vond een gaatje in elkaars verdediging en zo leken we lange tijd op strafschoppen af te stevenen. Tot de Nederlander Wim Hofkens in het slot met een overstapje gezwind z’n man voorbij ging en de bal voor bracht. De Milanese doelman Bordon kon net niet bij het leer en zag de bal via Bob Stevens tegen de netten gaan. Zo plaatste Beveren zich voor de halve finales waar het wel werd uitgeschakeld door FC Barcelona.

1981: Fons De Wolf wint Milaan-San Remo

La Primavera was in de vorige eeuw een koers die op het lijf geschreven was van de Belgen. Zeven keer in tien jaar mocht zelfs een landgenoot zegevieren op de Via Roma. (4x Merckx en 3x De Vlaeminck) Ook in 1981 ging een Belg met de bloemen lopen.

Op de Poggio zit het grote pak nog samen en is er traditioneel weinig gebeurd. Alle favorieten zitten vooraan en het lijkt op een strijd tussen hen te worden. Tot Fons De Wolf vlak voor de top demarreert en een kloof slaat. Hij vergroot dat gat en komt helemaal alleen aan op de Via Roma. Nadat hij het jaar voordien al de Ronde van Lombardije won, wint De Wolf in z’n derde profjaar nu ook Milaan-Sanremo.

1999: Henin wint in Reims eerste finale tegen Clijsters

Twee piepkuikens en allebei nog niet eens meerderjarig. Toch stonden Justine Henin en Kim Clijsters in hun eerste profjaar al meteen tegenover elkaar in de finale van het ITF-tornooi van Reims. Henin won in twee sets, het werd tweemaal 6-4. Het was hun eerste onderlinge finale bij de profs, maar we zouden het duo nog veel tegen elkaar zien strijden tegen om een titel. Nog tien keer om precies te zijn.

In de Grand Slams hebben ze drie keer om de eindwinst gevochten, enkel op het heilige gras van Wimbledon kwam het nooit tot een onderlinge confrontatie in de finale. Clijsters was duidelijk de baas op hard court: 8-4, terwijl Henin de bovenhand nam op gravel: 5-1. Als we naar alle onderlinge finales kijken, dan helt de balans over naar de Luikse: 7-4. Een gouden tijd voor het Belgische vrouwentennis.

2009: Cavendish klopt Haussler op de meet in Milaan-Sanremo

‘Haussler gaat Milaan-Sanremo winnen’ Of toch Cavendish? Het wordt een fotofinish’. Zelfs commentatoren Michel Wuyts en Karl Vannieuwkerke konden niet zeggen wie de honderdste editie van Milaan-Sanremo had gewonnen. Een fotofinish moest het verdict vellen. De Brit haalde het met een banddikte voorsprong op de Duitser. Haussler leek nochtans iedereen te verrassen door vlak na de laatste bocht heel hard aan te gaan en een gat te slaan. The Manx Missile schoot in actie, maar leek desondanks te laat te komen. Toch kwam de snelste man op twee wielen van het moment nog met een remonte van jewelste en ging op en net over Heinrich Haussler. Een beter slot voor de honderdste Milaan-Sanremo konden de Italianen zich niet bedenken.

Ook dit gebeurde op 21 maart

Costante Girardengo staat voor de tiende keer op rij op het podium van Milaan-Sanremo (5 zeges, 3 tweede plaatsen en 2 derde plaatsen), hij wint nog een zesde keer in 1928 (1926)

Willy Planckaert wint Dwars door Vlaanderen (1976)

Eddy Planckaert wint Dwars door Vlaanderen (1985)

Ruud Gullit gaat van PSV naar AC Milan voor 17 miljoen gulden (omgerekend zowat 8 miljoen euro) (1987)

Justine Henin klopt Kim Clijsters in de finale van het ITF-toernooi van Reims: is dat de eerste finale ooit die ze tegen mekaar speelden op het profcircuit? 1999

Justine Henin wint de Indian Wells Masters 2004

De Rode Duivels verslaan Rusland met 3-1 in de EK-kwalificatie (2019)