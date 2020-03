HLN RETRO. Comeback Kid Jordan, eerste buitenlander wint Vlaanderens Mooiste en Club stunt tegen Spaanse grootmacht AVK SVBM MDRW

18 maart 2020

06u01 0 Time-out Back in time. Nu de coronacrisis alle sport lamlegt, blikt HLN Sport iedere dag terug op de meest memorabele sportgebeurtenissen uit het verleden. Wat gebeurde er toen op 18 maart? Van de comeback van Michael Jordan tot de eerste buitenlander die de Ronde van Vlaanderen wint.

1923: Heiri Suter (Zwi) doorbreekt hegemonie Belgen in Ronde van Vlaanderen

Eindelijk was het rijk der Belgen in Vlaanderens Mooiste uit. Voor het eerst sinds het begin van de Ronde van Vlaanderen in 1913 kwam een buitenlander voor het eerst over de streep. De Zwitser Heiri Suter won de zevende edtie van de Ronde van Vlaanderen en hield twee Belgen achter zich: Charles Deruyter en Albert Dejonghe. Deze overwinning van een niet-Belg werd een zeldzaamheid, want de volgende buitenlander die Vlaanderens Mooiste won was de Italiaan Fiorenzo Magni, in 1949.

1992: Club wipt Atlético uit de UEFA Cup

Een geweldige Europese avond voor blauw-zwart! Nadat Club de heenwedstrijd in Vicente Calderon verloren had met 3-2, trok het in eigen huis de kwalificatie over de streep. Dankzij doelpunten van Alex Querter en Foeke Booy wonnen de Bruggelingen met 2-1, voldoende voor een plaats in de halve finales. Club geraakte daarin net niet voorbij het Duitse Werder Bremen. De halve finale in 1992 is nog steeds de beste prestatie van Club Brugge in de UEFA Cup en later de Europa League.

1995: Michael Jordan viert rentree in de NBA

The Comeback Kid. Basketlegende Michael Jordan maakte in 1995 zijn rentree op het parket. Twee jaar eerder had hij het basketbal vaarwel gezwaaid. Aanleiding: de tragische dood van zijn vader. In koelen bloede neergeschoten langs een tankstation. Als laatste eerbetoon koos hij voor een radicale carrièreswitch in het baseball. De grote droom van zijn oude man. Maar zo goed Jordan was met een basketbal, zo dramatisch was hij met een baseball bat. Na zijn omzwerving in het honkbal kwam hij opnieuw thuis in de NBA. Eerst bij de Washington Wizards, daarna bij de Chicago Bulls, waar hij zijn vierde, vijfde en zesde titel zou winnen.

2006: Pozzato zet sprinters een hak in La Primavera

Het is een iconische foto in het wielrennen: wereldkampioen Tom Boonen die in de achtergrond juicht voor ploeggenoot Pippo Pozzato. De Italiaan heeft de sprinters op de Via Roma een fikse neus gezet met een late uitval in de slotkilometer. Boonen wordt uiteindelijk vierde, het podium is volledig Italiaans met naast Pozzato ook Alessandro Petacchi en Luca Paolini. Het zou de laatste Italiaanse overwinning in Milaan-Sanremo blijken tot 2018. Toen rondde Nibali een solo vanop de Poggio af.

Ook dit gebeurde op 18 maart

Ajax Amsterdam wordt opgericht. (1900)

Roger De Vlaeminck wint z’n tweede Milaan Sanremo. (1978)

Lokeren verslaat AZ met 1-0 in terugmatch kwartfinales Uefa Cup maar is uitgeschakeld na 2-0-verlies in heenwedstrijd. (1981)

Anderlecht verliest terugmatch kwartfinales Uefa Cup met 2-1 tegen Inter Milaan en is uitgeschakeld. (1997)

Anderlecht wint met 4-3 van Hamburger SV in de 1/8e finales van de Europa League, maar is wel uitgeschakeld door een 3-1 nederlaag in Hamburg. (2010)

Standard stoot door naar de kwartfinale van de Europa League na een 1-0 zege op Panathinaikos. (2010)

Tiger Woods kondigt aan dat hij een koppel vormt met skiester Lindsay Vonn. In mei 2015 is de liefde over. (2013)