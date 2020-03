HLN RETRO. Club verspeelt bonus tegen Chelsea, Van Buyten redt Duivels en Sagan viert winst in Gent-Wevelgem met wheelie Redactie

24 maart 2020

08u00 0 Time-Out Back in time. Nu de coronacrisis alle sport lamlegt, blikt HLN Sport iedere dag terug op de meest memorabele sportgebeurtenissen uit het verleden. Wat gebeurde er toen op 24 maart? Van een jonge Daniel Van Buyten tot de wheelie van Sagan in Gent-Wevelgem.

1971: Chelsea kegelt Club na verlengingen uit Europacup II

Een pijnlijke avond voor Club op Stamford Bridge. Nadat blauw-zwart de heenmatch met 2-0 gewonnen had na doelpunten van Raoul Lambert en Gilbert Marmenout, gingen de Bruggelingen ten onder in Londen. Chelsea dwong verlengingen af, waarin de Engelsen zich plaatsten voor de halve finale van de Europacup II - de voorloper van de UEFA Cup en later Europa League. Chelsea zou uiteindelijk de beker winnen na een replay in de finale tegen Real Madrid.

1993: Johan Museeuw wint Dwars door België

De Leeuw van Vlaanderen won op 24 maart 1993 zijn eerste Dwars door Vlaanderen, al heette de wedstrijd toen nog Dwars door België. In een sprint met twee was Museeuw de Italiaan Franco Ballerini eenvoudig de baas. Tijdens zijn eerste seizoen bij de ploeg van Patrick Lefevere toonde Museeuw zich ook voor de eerste keer de beste in een monument: enkele dagen na zijn triomf in Dwaars door België, was de latere wereldkampioen ook aan het feest in de Ronde van Vlaanderen. Onze landgenoot zou uiteindelijk uitgroeien tot één van de beste klassieke coureurs ooit.

2001 - Schotland-België 2-2 (WK-kwalificatie, goal in extra tijd Van Buyten)

Barslecht zag het eruit na een halfuur. 2-0 achter en Deflandre met rood naar de catacomben van Hampden Park gestuurd. De Rode Duivels zaten in nesten op bezoek bij Schotland in de kwalificatieronde voor het WK voetbal van 2002 in Japan. Wilmots gaf de Belgen vlak voor het uur nieuwe moed met een rake kopbal. Schotland leek de drie punten thuis te houden, maar Daniel Van Buyten besliste daar anders over. De toen 23-jarige verdediger kopte diep in de toegevoegde tijd de verdiende gelijkmaker binnen. De Duivels sleepten een belangrijk punt uit de brand en plaatsten zich uiteindelijk voor het wereldkampioenschap.

2013: Peter Sagan steelt de show in Gent-Wevelgem

Van winnen met panache gesproken. Nadat hij twee dagen eerder als tweede finishte in de E3, liet Sagan in Gent-Wevelgem zien over hoeveel klasse hij toen al beschikte. Nadat ploegmaat Bodnar zich leeg gereden had voor zijn kopman, zette de toen 23-jarige Slovaak alle tegenstanders in hun hemd. Vanop de kop reed hij Flecha klink uit het wiel, de vogel was gaan vliegen. Op de streep pakte de showman uit met een wheelie. De eerste grote klassieke zege van Sagan was meteen eentje om te onthouden. Peter de Grote zou Gent-Wevelgem nog twee keer winnen, waarmee hij mederecordhouder is. Komt hij de komende jaren alleen op één te staan?

Ook dit gebeurde op 24 maart

Johan Museeuw wint zijn tweede Dwars door Vlaanderen. (1999)

Sporting Lokeren wint voor de eerste keer de Beker van België. (2012)

Greg Van Avermaet wint de E3 Harelbeke (nu E3 BinckBank Classic). (2017)

Rode Duivels winnen met 2-0 op Cyprus in de EK-kwalificatie. (2019)