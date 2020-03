HLN RETRO. Club in extase op San Siro, een magische barrière gesloopt en de boycot van de Williams-zusjes AV/SVBM

17 maart 2020

06u00 0 Time-Out Back in time. Nu de coronacrisis alle sport lamlegt, blikt HLN Sport iedere dag terug op de meest memorabele sportgebeurtenissen uit het verleden. Wat gebeurde er toen op 17 maart? Van de grootste Belgische overwinning in de Derby der Lage Landen ooit tot de derde Milaan-Sanremo van Roger De Vlaeminck.

1940: België-Nederland 7-1

De grootste Belgische overwinning in de Derby der Lage Landen ooit! Enkele weken voor de Duitse inval in België tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden België en Nederland een vriendschappelijke interland op de Bosuil. De Rode Duivels, onder leiding van bondscoach Hector Goetinck, wonnen met 7-1. Grote man bij België was Jules van Craen, die bij zijn officiële interlanddebuut meteen drie keer scoorde. In Antwerpen verzamelden maar liefst 31000 toeschouwers zich voor de oefenmatch, die twee weken later dan voorzien werd afgewerkt door de strenge winter.

1972: Roger De Vlaeminck wint eerste Tirreno-Adriatico

De eerste van velen. In San Benedetto del Tronto wint een 24-jarige Roger De Vlaeminck zijn eerste Tirreno-Adriatico. Naast het eindklassement wint de Oost-Vlaming ook twee ritten, waaronder de afsluitende tijdrit. In de stand haalt De Vlaeminck het met 12 seconden voorsprong op de Zwitser Josef Fuchs. Nog drie andere Belgen haalden de top tien: Frans Verbeeck, Noël Van Clooster en Antoine Houbrechts. De Vlaeminck zou uiteindelijk 6 keer op rij de Koers van de Twee Zeeën winnen.

1976: Club Brugge schakelt Milan uit in UEFA-cup

Wat een stunt! Op 17 maart verloor Club de terugwedstrijd van de kwartfinale op het veld van Milan met 2-1, maar dat volstond voor de kwalificatie na de 2-0-overwinning op Olympia. De Italianen leken verlengingen af te dwingen na doelpunten van Bigon en Chiarugi, maar Dirk Hinderyckx bracht blauw-zwart in extase. Club Brugge schopte het tot de finale, waarin het over twee wedstrijden net tekort kwam tegen Liverpool.

1979: Derde Milaan-Sanremo voor Roger De Vlaeminck

Roger De Vlaeminck heeft iets met 17 maart. Zeven jaar na zijn eerste triomf in Tirreno-Adriatico, zette hij voor de derde keer Milaan-Sanremo op zijn erelijst. In een sprint van een beperkt gezelschap haalde de Vlaeminck het op de Via Roma voor Giuseppe Saronni en Knut Knudsen. De geboren Eeklonaar won La Primavera eerder al in 1971 en 1978.

1994: Toni Nieminen vestigt een nieuw wereldrecord in het schansspringen

Eindelijk sloopte iemand die magische barrière. Toni Nieminen vestigde op 17 maart 1994 een wereldrecord in het schansspringen in de Sloveense stad Planica. De Fin werd de eerste schansspringer ooit die verder dan 200 meter sprong. Hij landde 203 meter ver en kwam zo in de geschiedenisboeken terecht. Ondertussen is Peter Prevc de wereldrecordhouder. In een wereldbekerwedstrijd in het Noorse Vikersund behaalde de Sloveen de magische afstand van 250 meter.

2001: Kim Clijsters verliest finale Indian Wells tegen Serena Williams

Ze was piepjong en had nog een babyface. Toch stond de zeventienjarige Kim Clijsters in 2001, in de finale van het WTA-tornooi Indian Wells, oog in oog met een van de grootste talenten van dat moment, de negentienjarige Serena Williams. Ondanks haar status kreeg de Amerikaanse, net als haar zus, voortdurend boegeroep over haar heen. In de halve finale stond ze tegenover die andere Williams, Venus. Die gaf toen forfait, volgens velen omdat ze Serena wou sparen voor de finale tegen Clijsters. De jongste van de zussen werd in de finale continu uitgejouwd, maar dat deerde haar niet. Ze versloeg onze landgenote in drie sets. Het werd 4-6, 6-4, 6-2.

Na de finale besloten de Williams-zusjes om het tornooi jarenlang te boycotten en er niet meer deel te nemen. Het duurde tot 2015 vooraleer ze nog eens een voet zetten op het court van Indian Wells.

1990: Gianni Bugno wint de snelste editie ooit van Milaan-Sanremo

45 km/u in één van de lastigste koersen die er bestaan. In Milaan-Sanremo lukte het de Italiaan Gianni Bugno. De tweevoudig wereldkampioen op de weg won La Primavera in 1990 voor de Duitser Rolf Gölz (Buckler - Colnago - Decca) en de Fransman Gilles Delion (Helvetia - La Suisse). Onze landgenoot Johan Museeuw werd negende. Voorlopig is dit nog altijd de snelste editie ooit van Milaan-Sanremo.

2018: Standard wint finale Croky Cup tegen Genk

De gekke Sa Pinto tegen de rustige Clement. Standard tegen Genk. De finale van de Croky Cup was er geen om over naar huis te schrijven. Saai en weinig kansen. In de verlengingen verloste Emond Standard en bezorgde de Rouches de achtste Beker van België in de geschiedenis van de club.