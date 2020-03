HLN RETRO. Brugs mirakel in Turkije, afscheid van de Kannibaal en Anderlecht kegelt El Simpático uit Europabeker AVK / MDRW

19 maart 2020

05u00 0 Time-out Back in time. Nu de coronacrisis alle sport lamlegt, blikt HLN Sport iedere dag terug op de meest memorabele sportgebeurtenissen uit het verleden. Wat gebeurde er toen op 19 maart? Van Anderlecht dat Jean-Marie Pfaff de das om deed tot het afscheid van de Kannibaal.

1966: Eddy Merckx wint eerste keer Milaan-Sanremo

In een kopgroep van twaalf de mythische Poggio beklimmen, de fontein op de Via Roma voorbij en dan afmaken in de spurt. Zo won Eddy Merckx op 19 maart voor de eerste keer ‘zijn’ Milaan-Sanremo. Hij beschouwt het vandaag als één van de mooiste overwinningen uit zijn carrière. Maar het zou niet bij één overwinning blijven. De zegehonger van de Kannibaal was niet te stillen. Liefst zeven keer won hij La Primavera. Niemand doet beter. Vaak voorspelde de Brusselaar zelfs waar hij ging aanvallen.

1986: Anderlecht plaatst zich ten koste van Bayern München en Jean-Marie Pfaff voor de halve finales van de Europabeker.

Een Europese grootmacht op bezoek in het Astridpark in de eindfase van een groot tornooi. Vorige eeuw was dit schering en inslag bij RSC Anderlecht. Zo ook in 1986, toen de Brusselaars zich opmaakten voor de kwartifnale van de Europabeker en de komst van het grote Bayern München met Jean-Marie Pfaff tussen de palen. De heenwedstrijd in Duitsland verloor paars-wit met 2-1 en zo hadden ze thuis genoeg aan een 1-0-overwinning. Met een doelpunt van Enzo Scifo en Per Frimann deden onze landgenoten veel beter dan verwacht. Ze plaatsten zich ten koste van Bayern München en gingen de halve finales in. Daar werd wel verloren van de latere winnaar Steaua Boekarest.

2015: Club Brugge bereikt kwartfinale Europa League na een 3-1 zege bij Besiktas

Een 2-1-voorsprong verdedigen in een Turkse heksenketel, er bestaan makkelijkere zaken in het leven. Toch was de opdracht voor Club Brugge simpel; niet verliezen en ze stonden in de kwartfinale van de Europa League. Toch zaten de Bruggelingen op een gegeven in een benarde situatie. Iets na rust kwam Besiktas op voorsprong en was Club virtueel uitgeschakeld. Op het uur zorgde Tom De Sutter voor de gelijkmaker en twee doelpunten van Boli Bolingoli bezorgde blauw-zwart een plek in de kwartfinales. Daar was de latere finalist Dnipro Dnipropetrovsk te sterk.

1978: Afscheid van de beste renner aller tijden

44 jaar geleden stortte het rijk van de Kannibaal in. Het gebeurde op de smalle, bultige wegen van de Omloop van het Waasland in Kemzeke. Merckx maakte deel uit van een kopgroep van twaalf man maar toen vier renners zich losscheurden, kon hij niet reageren. Hij laveerde van links naar rechts, vloekte en kermde. Nooit zagen we de Kannibaal in zo'n meedogenloze strijd tegen zichzelf. Maar opgeven stond niet in het woordenboek van de Brusselaar. Volledig uitgeteld bolde hij over de meet. Na de wedstrijd klikte hij uit de pedalen, zette zijn fiets tegen een muur en zei: “Het is voorbij.” Geen kat die hem toen geloofde. Maar Eddy maakte geen grapje.