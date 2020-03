HLN RETRO. Afscheid van Abdul-Jabbar, laatste Belg wint Milaan-Sanremo en Zabel juicht te vroeg in La Primavera AV

Back in time. Nu de coronacrisis alle sport lamlegt, blikt HLN Sport iedere dag terug op de meest memorabele sportgebeurtenissen uit het verleden. Wat gebeurde er toen op 20 maart? Van een afscheidnemende Abdul-Jabbar tot de laatste Belg die triomfeerde in Milaan-Sanremo.

1990: Kareem Abdul-Jabbar zegt NBA vaarwel

38.387 punten, dat is het record aantal punten dat een speler maakte in z’n hele NBA-carrière. Zijn naam: Ferdinand Lewis Alcindor, bij het grote publiek beter bekend als Kareem Abdul-Jabbar. De Amerikaan werd geboren als F.L. Alcindor, maar veranderde in 1971 zijn naam naar Kareem Abdul-Jabbar Abdul-Jabbar. Hij deed dit omdat hij zich bekeerd had tot de islam. Hij speelde de pannen van het dak bij de Milwaukee Bucks vooraleer hij in 1975 verhuisde naar Los Angeles om zich bij de LA Lakers te vervoegen. ‘Captain Skyhook’ won titels met beide ploegen en werd zes keer verkozen tot MVP en is daarmee tot op vandaag recordhouder. In 1990, na een heuse afscheidstour, nam Abdul-Jabbar afscheid van de NBA.

1999: Tchmil triomfeert als voorlopig laatste Belg in Milaan-Sanremo

‘Hij heeft hem binnen, een Belg gaat Milaan-Sanremo winnen!’ Mark Vanlombeek en co-commentator Mark Uytterhoeven konden hun ogen niet geloven in 1999. Voor het eerst sinds Fons De Wolf achttien jaar eerder ging een Belg La Primavera winnen. Een tot Belg genaturaliseerde Moldaviër welteverstaan. Tchmil had in ons land heel wat tegenstanders, maar toch gaat hij de geschiedenisboeken in als voorlopig laatste Belg die Milaan-Sanremo won, en op wat een manier! Hij slaagde erin de massasprint te ontlopen door gebruik te maken van een kleine aarzeling bij de favorieten toen ze de Via Roma opdraaiden. Het was een ultieme demarrage die hem een kilometer later de winst opleverde. Met zijn 36 jaar is Tchmil tot op vandaag nog altijd de oudste winnaar in Sanremo.

2004: Zabel denkt voor de vierde keer Sanremo te winnen, maar wordt op de streep geklopt door Freire

‘Nummer vijf is binnen’, denkt Erik Zabel. Daarmee zou de Duitser op één overwinning van de Italiaan Girardengo komen en op twee stuks van de Kannibaal, Eddy Merckx. Zabel lijkt de sprint in het peloton te gaan winnen en steekt dan ook nog voor het overschrijden van de finishlijn zijn handen de lucht in. Te snel, zo blijkt in de herhaling. De Spanjaard Óscar Freire schiet de Duitser nog voorbij en wint met een halve fietslengte voorsprong. De eerste van drie overwinningen in La Primavera voor de drievoudige wereldkampioen.

2005: Kim Clijsters wint Indian Wells na finale tegen Lindsay Davenport

De finale van Indian Wells tegen de nummer één van de wereld. En dat na haar polsblessure. Makkelijk is anders. Maar Kim Clijsters, die later dat jaar het eerste Grand Slam zou winnen, speelde fantastisch tennis. Nadat ze in de halve finale de Russin Elena Dementieva in iets meer dan een uur van de baan veegde, won ze in drie sets van Davenport. Het werd 6-4, 4-6 en 6-2 voor onze landgenote. Enkele maanden later triomfeerde ze ook op de US Open door de finale te winnen van de Française Mary Pierce.

Ook dit gebeurde op 20 maart

FC Luik kroont zich tot Belgisch voetbalkampioen (1898)

Daring CB pakt z’n derde landstitel. (1921)

Leon Schots kroont zich tot wereldkampioen veldlopen. (1977)

de volstrekt onbekende Fransman Marc Gomez wint Milaan-Sanremo, zowat de enige koers die hij in zijn leven won. (1982)

Óscar Freire triomfeert voor een derde keer in Milaan-Sanremo. (2010)

Standard wint de Beker van België na een 2-1 zege op Club Brugge (2015)