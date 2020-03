HLN RETRO. 35-jarige Cipollini wint Milaan-Sanremo, Boonen wordt recordhouder in Harelbeke Redactie

23 maart 2020

23 maart

2002: Eindelijk prijs voor Cipollini in Milaan-Sanremo

Twaalfde keer, goede keer. Na twee tweede plaatsen wint Mario Cipollini in 2002 eindelijk La Primavera. Op de Via Roma klopt hij in de sprint de Amerikaan Fred Rodriguez en de Zwitser Markus Zberg. 2002 was een boerenjaar voor de toen 35-jarige topsprinter, met naast Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem ook zes ritten in de Giro en drie stuks in de Vuelta. Als kers op de taart kroonde hij zich in Zolder tot wereldkampioen. De excentrieke Italiaan hield de koers in 2005 na Milaan-Sanremo voor bekeken, al reed hij in 2008 nog de Ronde van Californië met het Amerikaanse Rock Racing.

2011: Nick Nuyens wint Dwars door Vlaanderen

De Bom van Bevel klopt een toekomstig Tourwinnaar in Waregem. In zijn eerste jaar onder de vleugels van Bjarne Riis is Nick Nuyens even de keizer van Vlaanderen. Iets meer dan een week voor zijn triomf in de Ronde van Vlaanderen schrijft de Antwerpenaar Dwars door Vlaanderen op zijn naam. Samen met Geraint Thomas blijft hij net uit de klauwen van het jagende peloton. In de sprint geeft Nuyens de Welshman het nakijken. Achter het duo sprint Tyler Farrar naar de laatste podiumplaats.

2012: Tom Boonen schrijft geschiedenis in Harelbeke

Boonen Koerse. Dat was de E3 Harelbeke - nu E3 BinckBank Classic. Tussen 2004 en 2007 won Boonen de wedstrijd maar liefst vier keer op een rij, in 2012 werd hij met een vijfde overwinning alleen recordhouder. In een prangende sprint hield Tornado Tom erg nipt Oscar Freire af. Eisel mocht als derde mee op het podium, Sep Vanmarcke strandde op de vijfde plaats. De overwinning van Boonen in de E3 was het begin van een straf kwartet: twee dagen later won hij voor de derde keer Gent-Wevelgem, in de daaropvolgende twee weken deed hij daar een derde Ronde van Vlaanderen en een vierde Parijs-Roubaix bij.

2014: Kristoff wint uitgeregende Milaan-Sanremo

La Primavera betekent ‘de lente’, maar dat is zeker niet altijd van toepassing in Milaan-Sanremo. De editie van 2014 werd afgewerkt in hondenweer. In de regen en de koude was er niets te doen aan de Viking Alexander Kristoff. De Noor boekte na een kletsnatte sprint zijn eerste overwinning in een monument. Kristoff werd op onbetaalbare wijze doorheen de finale gegidst door Katusha-ploegmaat Luca Paolini. Fabian Cancellara moest voor de derde keer genoegen nemen met de tweede plaats, zijn vijfde podiumplaats in Milaan-Sanremo.

2019: Naesen grijpt net naast zege in La Classicima

Oli was er dichtbij, maar Julian Alaphilippe was een tikkeltje sterker. Dat was het verdict van de voorlopig laatste editie van Milaan-Sanremo. Na een moordend tempo op de Poggio - opgelegd door Deceuninck-Quick.Step in de personen van Stybar en Gilbert - trok Alaphilippe ten aanval. Peter Sagan sprong mee, net als een rist ronkende namen. Van Aert, Naesen, Valverde, Kwiatkowski, Trentin... Ze waren er allemaal bij op de Via Roma. Alaphilippe sprintte naar zijn eerste monument, Naesen strandde in het wiel. Net geen Belgische zege in La Classicima na een weergaloze finale.