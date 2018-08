Hiphopliefhebber Lukaku ontmoet zijn held in New York: "Dromen komen uit" DVDA/MDB

Dat Romelu Lukaku het wel heeft voor hiphop is een publiek geheim. Gisteren stond de Rode Duivel plots oog in oog met een van zijn helden. In New York, waar 'Big Rom' van zijn laatste dagen vakantie geniet, ontmoette de spits van Manchester United Jay-Z. Die begroeting kwam er niet zomaar. Lukaku is namelijk sinds april lid van Roc Nation, de talentenfabriek van Jay-Z dat ook sterren als Rihanna, Shakira en Mariah Carey onder contract heeft staan. "Dromen komen uit", schreef Lukaku bij zijn video op Instagram.

Op Twitter plaatste Lukaku dan weer een passage uit de songtekst van 'D'Evils' van Jay-Z. "Nine-to-five is how you survive, I ain't tryna survive

I'm tryna live it to the limit and love it a lot." Roc Nation behartigt ondertussen ook de commerciële belangen van Lukaku in Amerika.

Daar bleef het niet bij, want Lukaku wisselde ook enkele woorden uit met DJ Khaled. Nog een Amerikaanse rapper die furore maakt in de muziekwereld, maar ook actief is als record producer. "Deze man verspreidt enkel positiviteit", schreef Lukaku over die ontmoeting.

