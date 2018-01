Hint Mayweather op kooigevecht tegen McGregor? Ier pakt dan weer uit met tweet die weinig aan de verbeelding overlaat XC

31 januari 2018

10u25 0 Time-out Komt er dan toch nog een gevecht tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor? De Amerikaan stuurde gisteravond een filmpje de wereld in, waarin hij vol vertrouwen in de octagon stapte. De Ier kon de tweet wel smaken: “Hahahaha heel goed. Doe zo voort.”

Het blijft hoe dan ook afwachten hoe het verder moet met de carrière van McGregor. De Ier heeft al veertien maanden niet meer in een MMA-kooi gestaan, waardoor hij zijn wereldtitel bij de lichtgewichten dreigt kwijt te spelen. Ook zijn comeback is niet voor meteen. McGregor wil pas in september terugkeren, waardoor hij in totaal zo’n twee jaar niet in de octagon heeft gevochten. Té lang voor de UFC? Mogelijk kiest de Ier dan wel voor het lucratievere boksen. Manny Pacquaio en Paulie Malignaggi hebben alvast aangegeven graag een duel in de boksring aan te gaan.

Oorlog op sociale media

McGregor heeft daarnaast wederom van zich laten horen op sociale media. Op z’n Twitter-account poseerde hij met zoonlief Conor Jr. – op het eerste gezicht een schattige foto. Klopt ook wel, maar het bijschrift is een stuk minder lief: ‘Fuck the Mayweathers’. Duidelijke boodschap.

Wederom een prik naar Mayweather, de man die de Ier klopte in ‘The Money Fight’. In aanloop van dat gevecht liep de spanning dikwijls hoog op tussen de twee kemphanen, maar na de wedstrijd leken de twee plots beste maatjes. Tot McGregor een nieuwe social media-oorlog begon. Neen, hij kan het zich niet laten. De Ier houdt nu eenmaal van controverse.

Fuck the Mayweathers. pic.twitter.com/1E4MQTWoUr Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

Zo deelde McGregor ook op nieuwjaarsdag een prik uit aan de Amerikaan. "Van scheen tot jukbeen. Met deze set van regels blijf je uit het uitvaartcentrum", de tekst bij de opvallende foto waar hij Mayweather een trap verkoopt.

Een dikke week later reageerde 'Money' op het feit dat McGregor de verkeerde man na een caféruzie had toegetakeld: Graham ‘The Wig’ Whelan, die bekend staat als luitenant van het Ierse Kinahan-kartel, een van de meest actieve Europese drugsorganisaties. Het kartel zou daardoor een bedrag van 900.000 euro eisen van de Ier. “I already fucked you up in 2017, now they about to fuck you up in 2018”, klonk het bij Mayweather. Komt er ooit een eind aan de plaagstootjes tussen de twee?

Shin bone to the cheek bone. The rule set kept you out the funeral home. pic.twitter.com/chJ5ieUQvQ Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

I already fucked you up in 2017 now they about to fuck you up in 2018. You’re about to start your new year off with a bang 🔪🔨⛏💣⚰️ pic.twitter.com/upaRfLbgvJ Floyd Mayweather(@ FloydMayweather) link