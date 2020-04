Hilariteit ten huize Romelu Lukaku: verzorger laat zich beetnemen door ‘Big Rom’ Redactie

26 april 2020

11u12 0 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Gg3Uivcjgr R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

Romelu Lukaku verveelt zich duidelijk nog niet tijdens de lockdown. De spits van Inter deelde via de social media een filmpje waarin te zien is hoe hij zijn verzorger, die samen met hem in quarantaine zit, bij de neus neemt. De man moest ‘Big Rom’ imiteren, maar de topschutter aller tijden van de Rode Duivels was hem te slim af (zie boven).