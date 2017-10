Hilarische taferelen in Tanzania: doelman gaat op lachwekkende wijze in de fout, het gevolg is vrijwel ongezien XC en GVS

Voetbal in Tanzania. Het is eens iets anders. Onderstaand fragment willen we jullie dan ook niet onthouden. De keeper daagde namelijk de spits uit, maar werd vervolgens lelijk verrast. Een pijnlijke blunder. Het gevolg: een groot volksfeest op het veld. Geweldige beelden.

Tanzanya'da Futbol pic.twitter.com/izeNvgybll Buzz Spor(@ buzzspor) link