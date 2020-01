Hilarische ‘Kiss Cam’ maakt einde aan relatie overspelige voetbalfan: “De schade is enorm” ODBS

22 januari 2020

12u11 2 Time-Out De nachtmerrie van elke overspelige voetbalsupporter? Die beleefde Deyvi Andrade Urgiles, fan van het Ecuadoriaanse Barcelona SC, het voorbije weekend. Net terwijl hij zijn minnares op de mond zoende, werd dat beeld aan heel het stadion getoond via de ‘Kiss Cam’. Een overspelige blik was zelden pijnlijker, toen de man enkele seconden later doorhad wat er gaande was. Waarna de sociale media in voege traden en Deyvi, alle spijtbetuigingen ten spijt, toegaf dat zijn relatie over en uit is.

“Wanneer je je minnares zoent en beseft dat je relatie voorbij is omdat je op camera bent”. Met dat onderschrift in het Engels ging bovenstaande video de voorbije dagen viraal. Meer dan 22 miljoen views, 284.000 likes en 70.000 retweets. U kan zich iets voorstellen bij de vele grapjes die erover gemaakt werden. De beelden werden ook op de bekende hit ‘How You Remind Me’ van Nickelback gezet, waarna zelfs de rockband er spottend over tweette.

Dat werd Deyvi duidelijk te veel en hij zag zich genoodzaakt op Facebook en Instagram te reageren. In eerste instantie kende hij zelfs weinig schuldbesef, maar legde hij de fout bij de vrouw. Of de vrouwen, in het algemeen. “Mocht ik een vrouw zijn, wat zouden jullie dan zeggen?”, de bal terugkaatsend richting zij die hem bekritiseerden. “Er bestaan zoveel video’s van overspelige vrouwen, maar daar wordt niet zo hard mee gelachen. Ik hoop dat jullie dit nooit hoeven mee te maken... Ik zal mijn eer en trots als man tot het einde verdedigen. We maken allemaal fouten waar we nadien spijt van hebben. Bedankt zij die me uitnodigen om naar de kerk te gaan, opdat het mijn hele familie kan helen.”

“Niemand kan mijn imago totaal vernietigen. God is groot en sterk en de vrouwen die me bekritiseren, spelen ongetwijfeld ook vals. Jullie hebben mijn relatie al kapot gemaakt, wat willen jullie nog meer? De psychologische schade is nu al enorm.” Niet veel later toonde hij toch berouw en vroeg hij zijn vriendin via Instagram om vergiffenis. “Ik hoop dat ik deze momenten ook terug met jou kan beleven. Het spijt me heel erg.” Maar zo vergevingsgezind was het meisje niet. Met de woorden ‘ik zal niet nog eens falen en ik weet dat ik iemand ga vinden die van me zal houden en accepteren’, sloot de Ecuadoriaan af.