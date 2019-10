Hilarische beelden van crosser die maar blijft wegglijden op glibberige helling gaan viraal Redactie

14 oktober 2019

10u18 0 c'était comment le cyclo-cross de la Mézière aujourd'hui @arnaudjouffroy ? 🐷🌧🙃#CX #CoupeDeFrance pic.twitter.com/CBe7NJ9cBZ Franck H(@ francky1978) link Time-out Er werd gisteren niet enkel gecrost in Gieten. Ook in het Franse La Mezière werd door de modder geploeterd. En dat mag u in het geval van Arnaud Jouffroy echt wel letterlijk nemen. Op een glibberig klimmetje reed de juniorenwereldkampioen in het veld van 2008 zich vast in het sukkelstraatje.

Jouffroy werd op het klimmetje opgehouden door zijn voorligger en de 29-jarige Fransman verloor zijn evenwicht. Hij gleed meermaals weg en belandde zelfs - zonder zijn fiets - weer onderaan de helling. Met de nodige moeite raakte Jouffroy bijna opnieuw boven, maar dan won de modder het pleit nog een keer. Een nieuwe poging was wél succesvol en na 25 seconden kon de pechvogel zijn tocht dan toch voortzetten. “Het was de hel voor mij vanmiddag”, kon Jouffroy er na de cross gelukkig wel mee lachen op Twitter.

De cross in La Mezière, de eerste manche van Coupe de France, werd gewonnen door Antoine Benoist. De belofte van Corendon-Circus haalde het voor Steve Chainel. Maar de man die achteraf het meest over de tongen ging, was dus de onfortuinlijke Arnaud Jouffroy (uiteindelijk 18de).