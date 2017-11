Hilarische beelden: Duitse doelman vergeet heel even waar de bal is en komt met de schrik vrij Mike De Beck

Een fase die we zeker niet mogen laten passeren uit de eerste helft in Borussia Mönchengladbach - Mainz. De bezoekers waren al op een 0-1-voorsprong gekomen wanneer Robin Zentner plots aan het klungelen sloeg. Op het halfuur controleerde de 23-jarige doelman van Mainz de bal en speelde hij rustig voort. Niets aan de hand denk je dan, ware het niet dat de bal rustig doorrolde. Het leverde enkele schitterende beelden op die hieronder te bekijken zijn. Gelukkig voor de doelman puurde de thuisploeg er geen doelpunt uit, want de bal kon nog net ontzet worden.

Wat doet die zentner hier nu?😂 @playsports pic.twitter.com/Dm9gMEyvqM Dylan Dekempe(@ dylan_dekempe) link

Ma cosa ha combinato portiere del Mainz #Zentner? 😱😱😱#BMGM05 pic.twitter.com/xkWS0gdNlu Michele Gazzetti(@ MicheleGazzetti) link

If Zentner was tweeting this game... 😅#fohlenelf #BMGM05 0-1 pic.twitter.com/xb9EB79w2K Gladbach(@ borussia_en) link

Meine Damen und Herren, Robin Zentner. Bundesliga-Torwart beim @1FSVMainz05. 😂 #BMGM05 pic.twitter.com/LRhoKsXwS4 Florian Reis(@ vun_allem_ebbes) link

Het was niet het enige opvallende wapenfeit in die wedstrijd. Mainz was namelijk op een 0-2-voorsprong gekomen na een schitterende krul van Öztunali. Ware het niet dat scheidsrechter Jablonski er via de videoref de beelden even bijnam. Er was een fout aan voorafgegaan op een verdediger van Borussia Mönchengladbach zodat de ref van dienst de 0-2 dan ook afkeurde.