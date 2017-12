Hilarisch! Nederige Zlatan neemt rake oneliners terug, maar bij één icoon lijkt dat een brug te ver Glenn Van Snick

09u50 0 Sportswear Time-out Bescheidenheid en Zlatan Ibrahimović. Een gouden combinatie is het niet. Toch wil de Zweed - weliswaar onder lichte druk - enkele snedige uitspraken goedmaken en aan de buitenwereld laten zien dat hij ook een charmant kantje heeft. Vlekkeloos loopt dat niet, hilarische beelden levert het des te meer op.

Van "Zlatan doet geen audities" tot "kan ik er aandoen dat ik zo perfect ben?" Aan snedige oneliners geen gebrek bij Zlatan Ibrahimović. Maar het ziet ernaar dat zijn knieblessure hem de tijd gaf om te bezinnen, want in een hilarische video lijkt de Zweed met een heus charme-offensief op de proppen te komen. 'Ibra' wil enkele eerder gedane uitspraken corrigeren in de hoop wat sympathieker over te komen. Daar kiest hij echter zelf niet voor, zijn nieuwe PR-goeroe fluistert hem de woorden in, en daar heeft Zlatan het alles behalve makkelijk mee. Blijven proberen...

