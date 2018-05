Hij zag eruit als een koning en pakte ook uit met een koninklijk gebaar: waarom David Beckham op het prinselijk huwelijk de Engelse harten stal Hans Op de Beeck

07u00 0 Time-out Terwijl de hele wereld meekeek naar het prinselijk huwelijk, zat zij op de allereerste rij net buiten Windsor Castle. Maar h et allerbeste moment van de trouw tussen prins Harry en Meghan Markle, dat was voor Amelia Thompson (12), terreurslachtoffer van de aanslag in Manchester in mei van vorig jaar, het nemen van een selfie met David Beckham.

Harry en Meghan hadden voor hun mooiste dag geen enkele hoge politieke bobo op hun gastenlijst gezet, maar inviteerden wel zo’n twaalfhonderd burgers die iets voor de gemeenschap hebben betekend. Amelia uit Sheffield was de jongste. Op haar beurt pakte Amelia niet haar moeder Lisa mee, maar wel de grootmoeder van een van de 22 dodelijke slachtoffers. Sharon Goodman verloor op die noodlottige 22ste mei van vorig jaar haar kleindochter Olivia Campbell-Hardy. Amelia is nu heel close met de familie van het meisje en zei dat ze er louter op uit was een glimlach op het gezicht van de vrouw te toveren. En haar uitnodiging ging niet onopgemerkt voorbij. Tijdens de live-uitzending van het prinselijk huwelijk op de BBC, zagen de kijkers hoe niemand minder dan 'Sir' David Beckham stopte voor Amelia, die voor de aparte gelegenheid uitgedost was in een stijlvolle witte jurk versierd met talloze roze hartjes. 'Becks' liet even zijn Victoria voor wat ze was, om op de foto te gaan met de zwaar getraumatiseerde fan van Ariana Grande.

Amelia - die maandenlang niet kon praten omdat haar stembanden door al dat schreeuwen waren beschadigd - is een ander kind geworden sinds de aanslag. Tot op vandaag krijgt ze psychologische hulp om het trauma te verwerken. "Nog altijd denkt Amelia dat wat ze na de aanslag heeft gezien, niet echt was", aldus haar moeder Lisa vorige maand. "Dat al die mensen die ze daar op de grond heeft zien liggen, gewoon zijn flauwgevallen. Dat de gewonden niet gewond zijn, de doden niet dood. Ze leert nu hoe ze moet praten over wat er is gebeurd, hoe ze dat moet begrijpen in plaats van het te ontkennen. Amelia moet het getal 22 maar tegenkomen of er is paniek. Over straat lopen en een vreemde man met een rugzak zien: idem. Wanneer Amelia de trein neemt, kijkt ze standaard wie er op die trein zit en waar ze zelf kan gaan zitten en houdt ze ook standaard in de gaten wie er onderweg op de trein stapt."

Voor de camera's van ITV News werd er gevraagd naar het hoogtepunt van Amelia's dag. "Het paard en de kar zien voorbijkomen, maar ook mijn selfie met David Beckham", was het antwoord van Amelia, die eerder al een nonkel verloor en haar vader tot twee keer toe op intensieve zag liggen na evenveel hartaanvallen.

“Weet je wat ik zo knap vind aan mijn uitnodiging? Dat je helemaal geen Obama hoeft te zijn om mee te tellen”, aldus de tiener vorige maand tot besluit. “Je hoeft niet rijk of beroemd te zijn om toch zoiets prachtigs te mogen meemaken. Al kennen prins Harry en Meghan mij niet, ze geven me het gevoel dat ik belangrijk ben. Dat ze stilstaan bij wat er in Manchester is gebeurd en dat ze ook dromen van een betere wereld. Ik doe er wél toe. Zij geven om mij. En alleen al dat gevoel doet mij wegsmelten als was ik een echte prinses.”