Hij wordt zelf de bestbetaalde doelman ter wereld, maar toch wil Thibaut Courtois graag truitje van collega: "Ik bewonder je"

24 januari 2018

16u43

Thibaut Courtois is een idool voor heel wat jonge doelmannen. De nu 25-jarige Rode Duivel speelt al jaren op een constant, hoog niveau en zal daar in de nabije toekomst ook voor beloond worden. Courtois zal zeker de bestbetaalde doelman ter wereld worden (indien niet bij Chelsea, dan wel bij Real of PSG, red.), maar toch wil onze landgenoot nog graag een truitje van een collega krijgen.

Dat vertelt Courtois in de meest recente editie van het magazine France Football. Het blad is een eerbetoon aan Gianluigi Buffon, bezig aan zijn laatste seizoen. Vierentwintig doelmannen mochten een zegje doen over de nu 39-jarige Italiaanse legende en onder hen dus ook Courtois, die uiteraard vol lof was.

"Gianluigi, ik bewonder je als doelman, maar ik ben ook onder de indruk van jouw charisma, winnaarsmentaliteit en persoonlijkheid", aldus de sluitpost van Chelsea. "Voor alle doelmannen van gisteren, vandaag en morgen ben je een rolmodel, een bron van inspiratie. Je hebt veel voor ons gedaan."

"Je zei dat ik één van de beste doelmannen ter wereld ben"

"Bij Chelsea werk ik samen met Gianluca Spinelli, tevens doelmannentrainer van de Italiaanse nationale ploeg. We hebben het al vaak over jou gehad en daardoor weet ik dat je een uitstekende doelman en vooral een fantastisch mens bent."

"Na onze wedstrijd op het EK van 2016, hebben we truitjes gewisseld. En ik koester jouw shirt enorm. Je vertelde me toen dat ik op dezelfde manier moest blijven werken en zelf ook één van de beste doelmannen ter wereld ben."

"Ik heb aan Gianluca gevraagd om me een truitje van jou van bij Juventus mee te nemen naar Chelsea. Dat zou ik heel graag hebben. En voorts: stop alstublieft niet met voetballen, ga door. Het voetbal zal jou missen en jij zal het voetbal missen."