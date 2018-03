Hij werd kampioen met Lierse en Ajax, vandaag rijdt hij rond met de takelwagen LPB

09u48 0 Time-out Hij werd kampioen met Lierse en veroverde met Ajax zelfs de dubbel. De dag van vandaag vult hij zijn dagen met iets wat je van een ex-topvoetballer niet meteen verwacht: met de takelwagen rijden. Zijn naam? Andrzej - 'Anchie' voor de vrienden - Rudy.

Mei 1997 schreven we toen Andrzej Rudy (52) met de Belgische landstitel mee voor de mooiste pagina in de clubgeschiedenis van Lierse zorgde. Een jaar later won de stijlrijke middenvelder met Ajax zowel de Nederlandse titel als beker. Rudy probeerde na zijn actieve carrière in het voetbal te blijven - hij was ondermeer techniekcoach bij enkele Duitse amateurclubs. Sinds eind vorig jaar houdt de Pool, die het grootste deel van zijn carrière voor FC Keulen speelde, zich met héél andere dingen bezig.

"Op 1 november ben ik bij Colonia als takelwagenchauffeur begonnen", zegt Rudy in Bild. "Vroeger dacht ik altijd dat ik in het leven nooit iets anders zou doen dan in het voetbal. Het is anders gelopen. Ik heb moeilijke periodes gekend in mijn leven. Dat ik tot het besef kwam dat ik iets anders moést doen dan voetbal, heeft me pijn gedaan."

Bij Colonia is Rudy één van de 260 werknemers. "Ik wil niet dat ze op een andere manier met mij omgaan omwille van mijn naam", zegt hij. "Ik wil gewoon eerlijk en zoals elke andere arbeider behandeld worden. Wanneer de mensen mij in mijn overall zien, zeggen ze meestal niks. Maar van de verkoopster in de bakkerij hoor ik dat ze nadien vragen of ik het echt was."

In juni wacht voor Rudy een vast contract. Maar hij hoopt op termijn op nog meer. "We zitten met een grote ploeg, maar toch heb je in dit bedrijf de mogelijkheid om op te klimmen. Dat is mijn ambitie ook: promotie maken.

Of hij niet gefrustreerd is dat veel van zijn ex-ploegmaats het na hun carrière wél gemaakt hebben in het voetbal? Rudy: "Ik ben altijd iemand geweest die met zijn voeten op de grond is gebleven. In VIP-ruimtes voelde ik mij al als speler nooit op mijn gemak. Natuurlijk heb ik als voetballer van veel voordelen genoten, maar ik kon daar goed mee omgaan. Ik kom zelf uit een arm gezin. Ik weet wat het is om met weinig te moeten toekomen. Luxe is niet aan mij besteed."

