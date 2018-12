Hij was Russische EK-held en ster van Arsenal, nu verlaat stomdronken Arshavin een stripclub... te paard ODBS

20 december 2018

12u07 0 Time-out Op het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk deed hij Rusland dromen van goud, een jaar nadat hij een transfer had versierd van Zenit naar Arsenal. Tegenwoordig loopt Andrei Arshavin (37) er echter af en toe heel wat minder lucide bij. In een surrealistisch filmpje is te zien hoe hij stomdronken een stripclub in Sint-Petersburg verlaat op... een paard.

Vorige maand kondigde Arshavin zijn afscheid aan het profvoetbal aan. Na Arsenal keerde hij terug naar Zenit Sint-Petersburg en speelde hij nog voor Kuban Krasnodar. Zijn laatste club was FC Kairat in het Kazachse Almaty. Dat afscheid moest blijkbaar nog gevierd worden, toen hij onlangs een ‘elite’ stripclub in Sint-Petersburg bezocht. Dat hebben we geweten: beelden hoe hij de club op een paard verlaat, verspreiden zich als een lopend vuurtje op het internet. Daarop is te zien hoe hij afscheid neemt van twee dames, waarna hij zich op een paard uit de voeten maakt. Een ritje waar hij, naar verluidt, voor weigerde te betalen.

Het doet de al beschadigde reputatie van Arshavin in Rusland weinig goed. Enkele maanden geleden kwam hij nog in het nieuws toen er foto’s van hem verschenen in een nachtclub in Kazachstan met model Olga Semenova. Tot woede van zijn (tweede) vrouw, Alisa, die het online aan de stok kreeg met het model. Zo dreigde Alisa ermee Olga te straffen door “haar vingers af te snijden”. Het antwoord van Semenova: “Zij denkt precies dat elke vrouw in Almaty zich voor de voeten van haar man gooit.” Na het laatste uitje van haar man, heeft Alisa haar sociale media afgesloten.

Arshavin, die van 2009 tot 2013 voor Arsenal speelde, wordt nu technisch directeur van de jeugdopleiding van Sint-Petersburg. Die wil hij moderniseren om te kunnen concurreren met de grote clubs in Europa. Vooral op het EK van 2008 blonk de aanvaller uit, toen hij met Rusland in de kwartfinale Nederland huiswaarts stuurde. Daarna was de latere Europese kampioen Spanje in de halve finale te sterk.