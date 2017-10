Hier valt de mond van open: deze Indonesiër beschikt over waanzinnige snelheid en scoort na rush van 70 meter Manu Henry

Tot maandagmiddag was hij nog een onbekend figuur in de voetbalwereld, nu gaat de naam van Terens Puhiri de wereld rond. Na het bekijken van onderstaande beelden begrijpt u maar al te goed waarom. De 21-jarige Indonesiër scoorde voor Borneo FC in de Indonesische eerste klasse een doelpunt na een rush van zo’n 70 meter. Dat op zich is al straf, maar het is de waanzinnige snelheid waarover Puhiri beschikt die de wenkbrauwen nóg meer doet fronsen. Vergeet Bale, Aubameyang en andere wereldberoemde sprintbommen.

