Hielp vernuftig trucje Engelsen om Colombia te verslaan in penaltyreeks?

05 juli 2018

12u06

Winnen of verliezen: het verschil zit 'm soms in de kleinste details. Zeker op een WK voetbal. Vraag dat maar aan Jordan Pickford. De 24-jarige Engelse doelman vertolkte een glansrol in de strafschoppenreeks door de penalty van Carlos Bacca (ex-Club Brugge) uit zijn doel te slaan. Engelse media merkten op dat er aantekeningen stonden op de drinkbus van Pickford en wijzen dat "vernuftige trucje" aan als mogelijke doorslaggevende factor.

Pickford had de penaltyreeks alvast tot in de puntjes voorbereid, zo gaf de doelman van Everton aan. "Samen met de staf had ik inderdaad uitgebreide research gedaan", sprak Pickford na de achtste finale. "Falcao was de enige die ons kon verrassen. Hij trapte naar een andere kant dan verwacht, de rest niet." En bij twijfel kon Pickford de traprichtingen van de Colombiaanse strafschopnemers nog even dubbelchecken op zijn drinkbus, die doelmannentrainer Martyn Margetson voor de penaltyreeks verwisseld zou hebben.

Pickford hielp de Engelsen met zijn save op de penalty van Bacca aan hun eerste zege ooit in een penaltyreeks op een WK. De keeper was overigens niet onder de indruk van de strafschopkwaliteiten van ex-spits van Club Brugge. "We hebben heel wat strafschoppen van Bacca geanalyseerd en hij trapt ze eigenlijk altijd zeer slordig. Ik heb mijn instinct gevolgd en kon het leer met een 'sterk hand' uit mijn doel slaan." Een ideetje, Thibaut Courtois?

Bekijk hieronder de volledige strafschoppenreeks:

Inspiratie opgedaan bij Duitse collega?

Het handigheidje van Pickford is natuurlijk niet het eerste trucje van een doelman tijdens een strafschoppenreeks. In de halve finale van het EK U21 tussen Engeland en Duitsland vorig jaar, gebruikte de Duitse doelman Julian Pollersbeck een spiekbriefje dat hij verstopt had in zijn sok. Pollersbeck stopte toen de strafschoppen van Abraham en Redmond en hielp de Duitsers zo aan een ticket voor de finale. De Engelse doelman die zijn collega toen zag uitblinken was... Jordan Pickford.

Germany #U21EURO hero Julian Pollersbeck checking over his notes before making the winning save against England! 👀🇩🇪 #ENGGER pic.twitter.com/BDSPboBzP7 Mia San Mia(@ MiaSanMiaDFB) link